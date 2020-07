Enrique Ponce se sincera: "Ana y yo estamos enamorados"

Enrique Ponce grita su amor por Ana Soria a los cuatro vientos. El diestro no se esconde y concede una entrevista exclusiva en la que habla de su divorcio de Paloma Cuevas, madre de sus dos hijas, y de su idilio con la joven almeriense de 21 años a quien conoció hace siete meses y se quedó prendado de ella.

Enrique y Paloma convivían juntos por el bien de sus hijas, pero desde hace tiempo ambos hacían vidas independientes. Fue en ese marco de libertad cuando el diestro se enamoró de Ana. También fue este romance el que provocó que comenzaran los trámites del divorcio cuando Cuevas se enteró.

Ponce defiende que no ha sido infiel y expresa su amor por la joven: "Ana y yo estamos enamorados", confiesa a la revista Semana. "Cuando estaba con Ana tratábamos de ser discretos por respeto a la que ha sido mi mujer tantos años", alega el torero, que a sus 48 años ha vuelto a ocupar su corazón.

Ahora ya no quieren esconderse. Por ello, Ponce incluso se atreve a dar algunos detalles de cómo es la mujer que le ha robado el corazón: "Es una mujer discreta, educada y sencilla". Asimismo, asegura que no quiere ser famosa: "Ella no viene de Gran Hermano, no es modelo ni tiene ningún interés en ser actriz. No se ha presentado a Miss Almería, como también se ha dicho", explica.

Soria es una gran estudiante, según desvela su novio: "Está en tercero de Derecho, siempre con buenísimas notas y en su vida no ha hecho otra cosa que estudiar", dice Enrique, que pide respeto para la joven: "Está desbordada por cómo han sucedido las cosas", sentencia.