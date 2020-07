La novia de Diego Matamoros se echa flores: "Ser guapa es un gran inconveniente cuando tienes cerebro"

Carla Barber está muy feliz e ilusionada con su nuevo amor, Diego Matamoros, pero eso no quita para que de vez en cuando estalle en Instagram por cosas que le molestan. La ex miss España ha recordado su paso por Supervivientes en 2016 y ha arremetido contra todas las mujeres que cargaron contra ella por ser "guapa" y por "destacar" gracias a su "cerebro".

La doctora ha compartido en stories una foto de su paso por la isla de Telecinco, acompañándola de las siguientes palabras: "Hoy hace justo cuatro años de esto. Fue la mejor experiencia de mi vida y creo que hice un programa increíble. Sin embargo, a pesar de haber demostrado ética, valores, moral y haber sido un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y lucha Desde España, las mujeres del plató del programa no hacían más que intentar desprestigiarme y criticarme sin parar", ha expresado contundente.

Carla, que estos días recibió fuertes críticas por quitarse los guantes con la boca en plena pandemia, ha denunciado el acoso que según ella sufrió durante su paso por el popular concurso de supervivencia: "Esas grandes feministas/periodistas o colaboradoras de plató se dedicaron a intentar hundirme durante 12 semanas. 12 semanas en las que mi familia escuchaba las barbaridades que millones de espectadores veían casi a diario. Mi madre me defendía en plató. Siempre con educación y con respeto. Así, como es ella, una señora de los pies a la cabeza", ha escrito tajante.

La influencer ha asegurado que no le afectan las críticas porque ya está más que acostumbrada a mirar para otro lado: "Nunca me han afectado las críticas, llevan metiéndose conmigo desde que tengo memoria. En el cole, en la universidad, en mi trabajo ser guapa es un gran inconveniente cuando tienes cerebro y destacas. El éxito siempre viene acompañado de evidencias".

En este sentido, ha explicado que lo que más le dolió de todo aquello fue lo que sufrieron su madre y su hermana desde España: "Solo sufro cuando veo que mi familia o seres queridos lo pasan mal. Nadie imagina cómo me sentí cuando pisé plató y mi madre y hermana lloraban (emocionadas por verme pero realmente agradecidas de que todo acabase y por fin ese infierno de ver cómo se metían conmigo terminaba".

Después, la nuera de Kiko Matamoros se ha colmado de elogios: "Me considero una persona sincera, cariñosa, real y sensible... pero no dejo de ser una luchadora, una guerrera que no para hasta conseguir lo que quiere. Aquí seguiré demostrando día a día que lo que tengo me lo he ganado y que esto es solo el principio de un imperio del que solo habéis visto los cimientos", ha sentenciado.

Diego Matamoros y Carla Barver confirmaron su relación sentimental a principios de este junio con una romántica foto en la que se fundieron en un apasionado y acalorado beso. El hermano de Laura y Anita Matamoros olvida con esta ex Miss España a Estela Grande, con la que ya ha iniciado los trámites para poner fin a su matrimonio. Los dos se casaron en 2018 en una pomposa boda celebrada en El Escorial, en Madrid.