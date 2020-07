Acusan a Vicky Martín-Berrocal de excederse con el photoshop y Marta Sánchez sale en su defensa: "Estás cañón"

Vicky Martín-Berrocal ha causado un auténtico alboroto en las redes sociales tras publicar una foto muy sensual en bañador con un mensaje en apoyo al 'body positive' y a las mujeres con curvas. Sin embargo, no ha despertado tantos elogios como esperaba pues ha recibido una gran avalancha de críticas. Ante estas reacciones, su amiga Marta Sánchez ha sacado la cara por ella.

La diseñadora escribió junto a la foto, en la que aparece luciendo un cuerpazo de escándalo con un bañador verde, la siguiente cita de Martha Graham: "El cuerpo es una prenda sagrada, es lo que llevas cuando entras y sales de la vida. Por lo tanto, debemos tratarlo con honor". A continuación, lanzó su propio alegato feminista: "Ni gordas, ni flacas... las mujeres son juzgadas por el cuerpo, por el aspecto y por la edad. Dejemos eso ya y elogiemos el cuerpo femenino, ¡sea el que sea!", expresó contundente.

La instantánea elegida por la ex de Manuel Díaz el Cordobés pertenece a una sesión fotográfica que se tomó para una revista. La han acusado de excederse con los retoques digitales y de no mostrarse natural, tal y como ella es: "Las fotos se tienen que publicar sin photoshop", "Tú no tienes ese tipo, y lo sabes", "Es importantísimo el mensaje que lanzas, pero sería mucho mejor mostraros tal y como sois. Nos llegaría mucho más el mensaje" o "¿Y si tan claro lo tienes por qué te quitas 50kg en las fotos que publicas?", le dijeron algunos.

Otros, como su amiga Marta Sánchez, que pasó el confinamiento muy bien acompañada por su novio empresario en Gran Canaria, la defendieron a capa y espada: "Ay Dios mío... qué de horas tenéis algunos para escribir inspirados en la envidia... Amiga, ¡ni caso! Estás cañón", le escribió la cantante junto a una ristra de corazones. Omar Montes también cayó rendido a los encantos de la andaluza y le dejó unos emoticonos cargados de amor.

La ex concursante de Masterchef Celebrity también recibió comentarios negativos en su anterior publicación, en la que la cámara la retrató en primer plano para que presumiera de su cuidado facial: "Has agotado todas las reservas de bótox", "Salta a la vista que está retocada" o "Belleza artificial, prefiero la natural", le dejaron bajo la instantánea algunos internautas.