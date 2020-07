Lucía Rivera calienta la red con varios topless de infarto

Lucía Rivera ha subido la temperatura de las redes sociales al compartir varias imágenes en las que aparece protagonizando un sensual topless en blanco y negro. La exnovia de Marc Márquez ha subido dichas instantáneas desde Marbella, donde se encuentra disfrutando de unas maravillosas vacaciones.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha revolucionado a sus más de 150.000 seguidores de Instagram, quienes se han deshecho en piropos hacia ella por su belleza y su cuidada figura física: "Estás espectacular", "Vaya belleza", "Eres un bombón" o "Eres realmente hermosa", le decían.

Por el momento, la joven de 21 años no parece haber ocupado su corazón con otra persona tras Márquez. Algunos medios informaron de una presunta relación con el influencer Álex Sánchez de Mora. Preguntada por ello, la modelo respondió con contundencia hace unos días: "¿Por qué siempre me emparejáis con hombres? Los mismos comentarios que tengo con hombres los tengo con mujeres. No entiendo por qué se da por sentada mi sexualidad y hay que abrir la menta", dijo.

