Diez cosas que nos cuenta Enrique Ponce sobre su idilio con Ana Soria y su ruptura con Paloma Cuevas

Enrique Ponce ha dicho basta. Tras varios días de informaciones y especulaciones sobre su divorcio de Paloma Cuevas, sus supuestas amistades con otras mujeres y sus presuntos problemas económicos, el diestro ha tomado la palabra en Sálvame para pedir respeto y desmentir algunas de las noticias lanzadas en las últimas horas. También ha hablado de su relación con Ana Soria, una guapa rubia almeriense de 21 años. Estas son las diez cosas que extraemos desde Informalia de las declaraciones vía telefónica del matador de toros en el programa de Telecinco.

1. Comenta cómo es su actual relación con Paloma Cuevas, la madre de sus hijos: "Paloma y yo nos llevamos bien, no tenemos problemas esto que estáis inventando hace daño a todos".

2. El torero también cuenta cuándo conoció a su nueva novia, la joven Ana Soria: "Conocí a Ana hace unos meses y ya está", señala, desmintiendo que conociera a la joven almeriense hace un año y medio, como algunos medios dijeron.

3. Enrique asegura que está viviendo todo este huracán mediático desde España: "Bueno, estoy en España", dice. Aunque evita resolver a la duda de si Ana está junto a él en estos momentos, todo apunta a que sí, que ambos están juntos ahora.

4. Desmiente a una supuesta extrabajadora que aseguraba en Sálvame que se lleva mal con su hermano y que tiene problemas económicos: "Es mentira. Si os entretiene pero es mentira. En ese sentido no podemos quedarnos parados. No somos ni de hablar, ni de entrar ni de salir,. Estamos pasando todo esto, estáis especulando cosas, falsedades, solo pido respeto por mi familia, por mis hijas No sé por dónde empezar con las falsedades "

5. Pide respeto para su novia actual: "Sobre Ana han mentido todo y más, pido respeto y que dejen tranquila a la familia de Ana, que es discreta y nunca han salido".

6. Habla sobre el estado de su exmujer, que está muy afectada por lo sucedido: "Es que todo lo que han contado son falsedades, pido respeto que nos dejéis tranquilos, que hay dos niñas por medio", explica.

7. Vuelta a los ruedos: "Voy a torear ya el 1 de agosto y oye, os pido que nos respetéis a todos, que esto es como es, ya habéis contado cosas Nosotros lo que queremos es tranquilidad y poder vivir, que no deis paso a cada uno que llega contando una cosa ".

8. ¿Estará Ana en el tendido viendo a su novio torero?, le pregunta Kiko Hernández. Ponce no se moja, pero sus risas dejan entrever que es probable que sí: "Venga ya déjate ", contesta el torero. "O sea que sí", alega Kiko.

9. Prefiere no hablar de su nuevo disco y de la presentación del mismo: "Ya hablaremos de eso y ya escucharás el disco", responde. También se negó a cantar a capela, como le pidió Kiko: "No estoy para cantar, os pido respeto a todos por ambas partes de todos, y no inventéis más cosas y ya está, venga".

10. "¿Estás ilusionado con Ana?", le pregunta Hernández, a lo que él responde claro y conciso: "Sí", mostrando que su relación con ella va muy en serio.