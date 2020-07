La llamada de Genoveva Casanova a Paloma Cuevas tras las especulaciones de su "estrecha amistad" con Enrique Ponce

Genoveva Casanova se ha convertido en noticia estos días porque ciertos medios la señalaron como amante ocasional de Enrique Ponce durante su matrimonio con Paloma Cuevas. La ex de Cayetano Martínez de Irujo negó contundente estas habladurías y amenazó incluso con querellar a los periodistas que lo afirmaron. La mexicana es una de las mejores amigas y mayores confidentes de Paloma Cuevas desde hace décadas, por lo que la llamó para negarle estas informaciones.

Lea también: Genoveva Casanova se querellará contra quienes dicen que tuvo una aventura con Enrique Ponce

La conversación telefónica se habría producido este domingo por la noche, tal y como cuenta La Razón. Genoveva Casanova la llamó para desmentirle en primera persona las informaciones que soltaron ese mismo día en Viva la vida. En el programa de Telecinco dieron a entender que entre el torero y la ex nuera de la duquesa de Alba pudo existir algo más que una amistad.

Lea también: Genoveva Casanova se refugia en su ex novio Gonzalo Vargas Llosa tras ser señalada como amiga de Enrique Ponce

Paloma, al otro lado del teléfono, le mostró su plena confianza asegurándole que no se creía nada de lo que acababan de soltar en el espacio de Emma García. Las dos forman parte de la misma pandilla de amigas desde hace décadas, entre las que se encuentran mujeres tan conocidas como la mujer de Ramón García, Patricia Cerezo; Lydia Bosch; o Carolina Adriana Herrera, entre otras. Genoveva Casanova, que estos días se ha arropado en su ex, Gonzalo Vargas Llosa, para sobrellevar la tempestad, dice que Paloma Cuevas y ella son "como hermanas".

La ex del duque de Aroja entró en cólera cuando se la relacionó sentimentalmente con el torero que más está dando que hablar en los últimos días, Enrique Ponce. En Telecinco aseguraban que la mexicana y el diestro coincidieron hace unos dos años en una exposición de Botero en Milán a la que no acudió Paloma Cuevas, íntima amiga de la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo, y que hubo algo.

La mexicana, indignada y "muy disgustada", respondió inmediatamente a tales informaciones alegando que eran "una barbaridad absoluta", que "carece de sentido" y que se querellará contra quienes afirmen que hubo algo más que amistad entre Ponce y ella. "Es absolutamente falso", nos dijo Genoveva. No obstante, es cierto que hubo escapada de la mexicana y el torero a Milán. Y conocemos la explicación.

Por parte de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, este lunes emitieron un comunicado conjunto en el que piden respeto por sus hijas y hablan de su historia de amor: "Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo, y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos, y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar, y en especial a nuestras dos hijas menores de edad", aseguraron tras el aluvión mediático levantado tras su ruptura. Ponce además, entró a Sálvame para desmentir las "falsedades" que estaban soltando sobre su ruptura, aunque confirmó su relación con la joven almeriense de 21 años, Ana Soria.