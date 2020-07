Enrique Ponce explota contra las "falsedades" de 'Sálvame' pero confirma su relación con Ana Soria

La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas inunda la crónica rosa en todos los medios y ante el aluvión de rumores e informaciones falsas que se han vertido sobre los motivos de su separación, Ponce ha decidido poner punto y final a las especulaciones dando su propia versión.

Enrique Ponce ha explotado contra las "falsedades" de Sálvame y el torero valenciano ha entrado por teléfono para exigir respeto antes de que entrevistaran a una mujer que afirma llevar más de 20 años en su equipo.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas han confirmado con un comunicado la noticia que adelantaba la revista Semana:que su matrimonio, de más de 24 años de duración, está próximo a terminar. Desde entonces no han parado de copar portadas mientras se destapaba la relación que mantiene el diestro valenciano con una joven almeriense llamada Ana Soria, de tan solo 21 años.

Tras las primeras declaraciones de Paloma hace unos días, hoy ha sido Ponce el que ha querido dejar clara su postura mediante una conexión telefónica con Sálvame. "Quiero pedir respeto por nosotros y por nuestras hijas. No se le puede dar paso a cualquier persona que dice que nos conoce o que está en nuestra vida. Demasiado tenemos encima para que se inventen cosas. ¡Os pido respeto!", exigía el torero en tono de enfado con el programa.

"Nosotros siempre hemos estado en nuestro sitio y no hemos tenido ni un conflicto de nada. Demasiado mal lo estamos pasando para que estén especulando con todo tipo de cosas", repetía.

El enfrentamiento de Ponce con Kiko Hernández y con el espacio de Mediaset responde a la entrevista que han hecho a una mujer que asegura que lleva 25 años en el equipo del diestro. "He oído que va a entrar una señora que dice que lleva no sé cuántos años con nosotros trabajando. Es mentira, pero bueno. Si os entretiene... Es mentira. Nosotros no podemos quedarnos parados. Nosotros no somos de hablar, ni de entrar ni de salir. Estáis especulando con todo tipo de falsedades. ¡Os pido respeto! Sobre todo por mí, por mi familia", añadió.

El torero asegura que mantiene una relación excepcional con Paloma Cuevas y que no tienen ningún problema "No nos merecemos todo esto. Todo esto que estáis inventando hace daño a todos. Solo pido eso de verdad", comentó antes de asegurar que no lleva más de un año con Ana Soria. "Es mentira. Yo a Ana la conocí hace unos meses", zanjó.

El mismo programa sacó a la luz hace unos días la primera foto juntos de Ponce y Soria, una instantánea supuestamente tomada durante unos días vacaciones de ambos en Mojácar (Almería) en una urbanización en la que el diestro habría conocido a los padres de la joven estudiante de Derecho.

