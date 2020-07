Enrique Ponce y la madre de Paloma Cuevas, a gritos tras el divorcio

El divorcio entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas ha dejado muy tocados a los padres de ella, Victoriano Cuevas y Paloma. Tal es la tensión surgida que el pasado fin de semana el torero se reunió con ellos para explicarles los motivos de la separación y la cita familiar acabó en bronca, según ha contado el periodista Pepe Leal.

La reunión entre ellos fue muy tensa y no terminó nada bien: "El torero fue a explicar a sus todavía suegros el motivo de su ruptura. Hubo una larga conversación y la madre de Paloma Cuevas levantó un poco la voz al no estar de acuerdo con que el torero se saltase el pacto al que habían llegado", ha contado el periodista en El programa del verano.

Los padres de la empresaria le recriminaron al torero su lamentable actitud: "Lo que les parece fatal es que él no fuese un poco más cauto al salir con su nueva ilusión. También le echan en cara no haber sido más sincero con ellos y creen que no se ha portado bien con la familia. Hubo una discusión, gritos y la cosa ha terminado fatal entre ellos", ha desvelado Leal. La "nueva ilusión" de la que habla el reportero es Ana Soria, una joven almeriense rubia de 21 años por la que Ponce habría tirado por la borda sus 24 años de amor con Cuevas.

La noticia de este enfrentamiento entre el diestro y sus ex suegros llega poco después del comunicado conjunto del matrimonio. En el mismo, piden respeto por sus hijas y hablan de su historia de amor: "Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo, y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos, y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar, y en especial a nuestras dos hijas menores de edad", han asegurado tras el aluvión mediático levantado tras su ruptura.

Además, el diestro y Paloma han emitido un segundo comunicado dirigido a Telecinco y pidiendo la rectificación de la información que se ofreció hace unos días en Sálvame sobre la mujer del torero y sus "posibles malas inversiones en perjuicio de los intereses de los negocios de su marido". En el texto, aseguran que es falso: "Los cónyuges quieren manifestar que dicha noticia es totalmente falsa y difamatoria". También Cuevas se ha pronunciado en su cuenta personal de Instagram hace unas horas: "Ninguna separación acabará con el cariño y el respeto que nos profesamos el uno al otro y a nuestras respectivas familias", sostiene.