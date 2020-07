La diseñadora Ana Locking anuncia que ha tenido cáncer de mama con una fotografía de su sesión de radioterapia

La diseñadora Ana Locking ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer de mama. Ha desvelado que se lo diagnosticaron tan solo tres días antes de que comenzara el Estado de Alarma. Durante este tiempo ha preferido mantener en silencio la situación que estaba atravesando y ahora lo ha hecho público tras someterse a su última sesión de radioterapia.

"¡Última sesión de radioterapia! Publico esta foto porque me parece el momento perfecto para celebrar la vida, el amor y la amistad", ha escrito junto a una instantánea en la que aparece sentada sobre la camilla del centro hospitalario donde se somete al tratamiento, mientras se tapa los pechos con sus manos.

La toledana ha explicado los motivos por los que da a conocer ahora su enfermedad tras estos largos meses de silencio: "Necesito compartir mi historia de estos últimos 4 meses para dar un paso adelante y cerrar en cierta manera, por que nunca concluye, esta difícil etapa de mi vida".

Lea también: Dani Rovira muestra su lucha contra el cáncer con una imagen de su sesión de quimio

Todo ocurrió muy rápido y en un momento muy complicado, en pleno estallido de la pandemia del coronavirus: "Tres días antes del confinamiento me diagnosticaron un cáncer de pecho y una semana más tarde me operaban. Parece mentira cuando lo resumo de esta manera por que han sido tantas sensaciones antagónicas las vividas , como estar en una montaña rusa pasando constantemente del colapso a la recuperación y vuelta a empezar". Con mucho entusiasmo anuncia que le ha ganado la batalla: "Estos días siento que gané la batalla al miedo y a la enfermedad, pero no fue nada fácil".

Le agradece a su pareja, Alberto, el haber estado a su lado durante estos complicados meses en los que él, además, tuvo que hacer frente al coronavirus. Las precauciones que tomaron fueron máximas, pues teniendo ella el cáncer se convirtió en una persona de riesgo frente al Covid-19: "Gracias a mi ángel caído del cielo, el amor de mi vida, me haces sentir la felicidad muy a menudo y eso que esta vez lo tenias muy difícil, estando tú también enfermo por el maldito COVID".

También le ha agradecido a sus padres y mejores amigos el incansable apoyo recibido: "Gracias a mis padres que, en la distancia consiguieron enviarme la fuerza para tirar adelante, os quiero mucho (...) A mis amigos, los que estuvieron desde el primer fucking day, con botella de champan incluida, no para celebrar, sino para para mitigar el dolor de la noticia", ha escrito, para después tener otras palabras para el cirujano que le practicó la operación y el equipo de oncología de la Fundación Tejerina que ha seguido la evolución de su tratamiento.

Lea también: Sara Carbonero termina con éxito su tratamiento contra el cáncer

Tras sus palabras, muchos amigos famosos le han enviado mensajes cargados de fortaleza. Miren Ibarguren y Marta Hazas le han dejado un corazón; Inma Cuesta un "Brava"; Nagore Robles los emoticonos de unos aplausos; Nathalie Poza un cariñoso "Siempre os lo dije, sois invencibles. Os amo" y el actor Alberto Velasco un motivador "¡Vamos, cariño! A por ello. Te mando todo mi amor, ¡ganas de abrazarte!".