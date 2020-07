Sergio Ramos, sus momentos de "dolor, sacrificio y decepción" para llegar a lo más alto en lo profesional y personal

A sus 34 años cumplidos el pasado mes de marzo, Sergio Ramos está a punto de convertirse en flamante padre por cuarta vez junto a Pilar Rubio. El de Camas ha alcanzado la gloria en los terrenos de juego y también en su vida personal, aunque no todo ha sido un camino de rosas. En su próximo documental de Amazon, La leyenda de Sergio Ramos, hablará de los episodios de "dolor, sacrificio y decepción" a los que ha hecho frente para alcanzar la élite. También dará algún que otro detalle acerca de sus planes de futuro. Numerosos rumores apuntan a que en dos años pondrá rumbo a Miami para culminar su carrera en el equipo de David Beckham.

Ramos siempre presume orgulloso de sus raíces humildes en la localidad sevillana de Camas, donde nació y creció junto a sus padres, Jose María y Paqui, y sus hermanos René y Miriam Ramos. Desde pequeño demostró en las calles del pequeño municipio que lo de darle patadas a un balón no se le daba nada mal, por lo que cuando apenas era un pre-adolescente fichó por el primer equipo de su vida: el Sevilla F.C. En este momento tuvo que renunciar a la vida cotidiana de cualquier joven de su edad, a sus salidas nocturnas y a sus primeras fiestas, si quería llegar hasta la meca del fútbol.

En la cantera y en el primer equipo del club andaluz no le fue nada mal, hasta el punto de que sobre el césped del Sánchez Pizjuán comenzó a forjarse como uno de los jugadores más prometedores del fútbol español. El Real Madrid le echó el ojo cuando tan solo tenía 18 años y lo llevó hasta sus filas de galácticos. En este momento dio el salto más importante de su vida profesional y personal, pues dejó atrás su adorada vida en Sevilla y a su familia para consagrarse como futbolista en la capital.

Todos estos sacrificios que hizo en su vida le han llevado a convertirse en uno de los futbolistas españoles más aclamados del mundo con una fortuna de 23 millones de euros en su bolsillo. A lo largo de su carrera como merengue ha levantado cuatro Champions y cuatro ligas, entre otros muchos títulos de mayor o menor envergadura. También un Mundial y tres Eurocopas con la Selección Española, de la que es capitán desde la marcha de su adorado Iker Casillas.

Su vida personal dio un vuelco cuando Pilar Rubio aterrizó en su corazón en el verano de 2008, cuando se atrevió a intercambiarle a un mensaje tras averiguar su número tirando de contactos: "La veía inalcanzable pero pensé que lo peor que me podía pasar es que no me contestara, así que decidí, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. La escribí y respondió. Empezamos a hablar y luego nos conocimos, ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un Whatsapp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida", recordó el defensa.

Aquel año eran pocos los que apostaron por ese noviazgo, aunque con el paso de los años se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del panorama patrio. El primer broche de oro a su relación lo pusieron en 2014, cuando nació el primogénito de los dos, Sergio. Después de él llegaron Marco en 2015 y Alejandro en 2018. Los tres fueron testigos de la gran boda que protagonizaron sus padres durante el verano de 2019, a la que asistieron grandes amigos como David y Victoria Beckham, causando un gran revuelo mediático a las puertas de la Catedral de Sevilla, donde los novios se dieron el "sí, quiero".

Meses después de este bonito día anunciaron ilusionados que esperan a su cuarto hijo en común, del que todavía no han desvelado el sexo. Durante estos meses de confinamiento, la colaboradora de El Hormiguero ha presumido de barriga y le ha dado a sus seguidoras embarazadas algunos detalles y consejos sobre la gestación.

El futuro de los Ramos Rubio es incierto puesto que el sevillano termina su contrato con el Real Madrid el 30 de junio de 2021. El club blanco tiene intención de renovarle por un año, hasta 2022, año en el que posiblemente dispute sus últimos partidos en Europa y su último Mundial, que se jugará en Qatar. Será también el comienzo de su nueva vida fuera de España junto a su mujer, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos.

Y esta etapa comenzará muy posiblemente en Estados Unidos, ya que Ramos desea jugar un par de años en la MLS americana, según contó AS hace unas semanas. La ciudad elegida será Miami, donde cuenta con el gran apoyo de su amigo David Beckham, quien acaba de crear el equipo Inter de Miami. El exfutbolista inglés es consciente del gran impulso que daría con el fichaje del central sevillano.

El futbolista ya grabó en 2019, también para Amazon, otro documental muy mediático y de mucho éxito, El corazón de Sergio Ramos. Se trata de una serie de ocho capítulos en los que se verán aspectos de su vida dentro y fuera del terreno de juego. La nueva producción tendrá dos capítulos menos y se estrenará en 2021: "Me hace mucha ilusión poder seguir compartiendo con todos vosotros mi historia, mostrar nuevos momentos, de alegría, de pena, de ilusión..., que forman parte de mi vida profesional y personal y que me han ayudado a convertirme en la persona que soy hoy en días", confesó hace unos días en la presentación del documental.