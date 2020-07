Kim Kardashian se postula para ser la primera dama de Estados Unidos con un radical cambio de imagen

Kim Kardashian ha puesto patas arriba las redes sociales tras publicar su nuevo look en mitad de toda la polvareda levantada por su marido, el rapero Kayne West, que este fin de semana anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La mediática se ha cambiado de color de pelo y ha posado con mucho estilo en las redes sociales, donde sus seguidores la han colmado de piropos.

La empresaria ha cambiado el negro por el rojo, tal y como muestra en sus nuevas fotografías. En las primeras que subió el sábado a Instagram posa ataviada en un conjunto de chaqueta pantalón muy llamativo de color rosa. Lo hace sola y también muy bien acompañada por una de sus hijas y su flamante marido.

En las últimas que publicó este domingo hace lo propio enfundada en otro conjunto muy sensual del mismo color que su pelo. Kardashian ha alborotado la red social del postureo, pues sus primeras instantáneas superan los 3 millones de likes mientras que las últimas el millón. Su cambio radical de peinado coincide con el que ha dado su vida tras el sorprendente anuncio del rapero.

El artista anunció su candidatura a la presidencia el pasado sábado, Día de la Independencia de Estados Unidos, causando un auténtico revuelo al otro lado del charco: "Ahora debemos realizar la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. ¡Me postulo para presidente de los Estados Unidos!", escribió en Twitter.

West, de 43 años, es el tercer artista mejor pagado del mundo, según la revista Forbes, y no es la primera vez que se deja tentar por la política. El primer anuncio lo hizo en 2015 en una aparición en los MTV Video Music Awards, donde comentó su interés por introducirse en la política. El año pasado, durante la promoción de su disco Jesus is King, comentó su intención de presentarse a las elecciones generales de 2024.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION