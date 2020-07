Suso Álvarez desvela la nota que ha sacado en selectividad: ¿nuevo compañero universitario de Rafa Mora?

Si hace unos días Rafa Mora nos dejaba a todos atónitos tras desvelar que aprobó selectividad con un excelente 7,28 de media, ahora ha sido Suso Álvarez el que ha revelado la nota que ha obtenido en sus pruebas de acceso a la universidad. Al ex gran hermano no le fue tan bien como a su compañero de cadena, aunque ha obtenido la nota suficiente para optar a una carrera universitaria.

El ex de Aurah Ruiz desveló este domingo en Viva la vida que aprobó la EBAU con un 5,3. Una calificación que ha obtenido tras pedir una revisión, pues la nota original fue un suspenso: "En un primer momento me llegó que no era apto por cuatro décimas. Envié un email para que me revisaran los exámenes y me subieron un punto más", aseguró muy orgulloso.

El televisivo está en un momento boyante y con mucha esperanza puesta en el futuro: "Hacía tiempo que nada me hacía tanta ilusión", le dijo a Emma García con una sonrisa de oreja a oreja que reflejaba su entusiasmo. Desveló que en Lengua Castellana obtuvo su pico con un 7,5; mientras que Historia se le dio algo peor con un cinco o un seis. Lo único que suspendió fue el inglés, su verdadero talón de Aquiles: "Qué hostia me pegué Emma... pero me voy a apuntar a inglés", dijo con ánimos de enmendar su camino con el idioma anglosajón.

El valenciano desveló también cuál es la carrera que más le llama la atención en estos momentos: "Me gusta mucho Psicología, me hace mucha ilusión, creo que es lo que más me divierte". De entrar a este grado, no compartirá pupitre con Rafa Mora, que tira más por el Periodismo, aunque quién sabe si compartirán universidad convirtiéndose así en flamantes compañeros de estudio.