Mila Ximénez, arropada por Chelo García-Cortés en su lucha contra el cáncer: "Lo mejor es estar viva"

Mila Ximénez se reencontró este fin de semana con su fiel amiga Chelo García-Cortés para disfrutar de una agradable comida en Madrid. Al salir del restaurante donde se dieron cita, la colaboradora de Sálvame aseguró que se encuentra "muy bien" y con ánimo para seguir adelante con el tratamiento contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace unas semanas.

La ex de Manolo Santana ha recibido estos días la visita de su hija, Alba, y sus nietos, aunque ya han tenido que regresar a Ámsterdam donde viven con su marido. Tras ser preguntada por el reencuentro, la televisiva ha asegurado que "lo mejor es estar viva".

Por el momento seguirá en Madrid para continuar con las sesiones en el hospital, aunque tiene intenciones de refugiarse en Marbella durante los próximos meses: "Me encuentro muy bien", dijo con mucha gentileza a los medios de comunicación que la esperaban.

Para esta cita con su compañera de Telecinco, a la que también acudió muy bien acompañada por su inseparable hermana Encarna, la contertulia se atavió en un cómodo y refrescante look de camiseta blanca y falda de estilo midi de color rosa, abotonada en la parte frontal. Acompañó el atuendo con sus gigantescas gafas de sol y con la pertinente mascarilla para protegerse del coronavirus.

Durante las últimas semanas también ha contado con el apoyo de otras grandes amigas como Terelu y María Teresa Campos, con las que quedó para comer en la fortaleza de la matriarca. Sus hermanos, Manolo, Conchi y Encarna, tampoco se separan de ella. Son sus fieles escuderos cuando acude al hospital para someterse a su tratamiento de quimioterapia combinada con inmunoterapia.

Hace unos días, la televisiva también contó que Álex Lequio, que falleció el pasado 13 de mayo tras dos años de lucha contra el cáncer, es su gran ejemplo a seguir por la valentía con la que afrontó la enfermedad: "No sé si voy a salir, pero vamos a hacer lo mismo que hizo Álex, lo mismo que hace mucha gente. Voy a luchar, a estar positiva, voy a ayudar a la gente que está conmigo. Cuando me llaman mis amigos llorando, les digo: "¡No lloréis, que me da mucha rabia!", confesó en su blog de Lecturas.