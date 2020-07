Toda la verdad sobre las 'vacaciones en Roma' de Enrique Ponce y Genoveva Casanova

No esperaba Enrique Ponce que sus faenas fueran a llenar más titulares en la era del coronavirus y con las plazas en crisis. Sin embargo, el nombre del que sin duda es uno de los mejores diestros de la historia de la tauromaquia está en todas partes a causa de su ruptura, de haber dejado a su Paloma Cuevas por una rubia almeriense de 22 años, estudiante de Derecho y aficionada al toreo.

Pero no es Ana Soria la única invitada en este cuadro titulado Matador jugando a las damas. En Telecinco aseguraban en la tarde de este domingo que Genoveva Casanova y Enrique Ponce coincidieron hace unos dos años en una exposición de Botero en Roma a la que no acudió Paloma Cuevas, íntima amiga de la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo, y que hubo algo.

La mexicana, indignada y "muy disgustada", ha respondido inmediatamente al periodista Carlos Pérez Gimeno que todo lo que se diga en ese sentido "es una barbaridad absoluta", que "carece de sentido" y que se querellará contra quienes afirmen que hubo algo más que amistad entre Ponce y ella. "Es abolutamente falso", nos dice Genoveva. No obstante, es cierto que hubo escapada de la mexicana y el torero a Roma. Y conocemos la explicación. En primer lugar, el padre de Paloma estaba mal de salud y Paloma prefirió no acudir.

Sin embargo, es cierto que Genoveva y Ponce viajaron juntos a Roma en aquella ocasión para admirar la obra de su amigo Botero en la Ciudad Eterna. Lo hicieron en avión, sentados juntos en clase business para más señas. Es posible incluso que algún testigo o tal vez un paparazzi les fotografiara. Pero iba con ellos una tercera persona, que no era Paloma, sino el abogado de Ponce, apellidado Chávarri para más señas. Y lo cierto es que el letrado, soltero y sin compromiso, quedó prendado de la belleza mexicana de Genoveva, libre después de dejarlo con José María Michavila, el que fuera ministro de Justicia de Aznar, tras sus intermitencias. Pero nada que ver con un idilio con Enrique Ponce, como se he dicho.

La ex novia Micjavila ha comentado que va a actuar en los tribunales contra quien ponga en duda su lealtad a Paloma Cuevas. Ambas pertenecen al mismo grupo de amistades tan conocidas como la mujer de Ramón García, Lydia Bosch o Carolina Adriana Herrera, entre otras.

Genoveva Casanova dice que Paloma Cuevas y ella son "como hermanas" y no concibe siquiera tener una relación con el diestro valenciano, con quien también guarda una amistad que viene de lejos.