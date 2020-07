Los reyes de TikTok: el baile de Garay y Tamara Gorro que hay que ver

Ezequiel Garay, ya ex central del Valencia, despedido con polémica, tiene alguien mucho más importante de quien preocuparse: su mujer, Tamara Gorro, es la reina de Tik Tok. Triunfa desde siempre en Instagram, donde afirmaba hace pocos días que su marido ya tenía equipo nuevo; ahora, aprovecha Tik Tok para mostrarnos un baile que ha enamorado a sus seguidores.

"He intentado subir este baile de Carla Flila con mi sobrina y no me deja", explica la 'influencer' en el mensaje que ha publicado junto al vídeo. En él, Tamara baila sin miedo ni verguenza teniendo de fondo La Popi, de Kiko El Crazy, y parece ser que esta espontaneidad de la que presume ha gustado mucho, ya que en pocas horas suma más de 18.000 likes y 214 comentarios.

@tamara_gorro

HE INTENTADO SUBIR ESTE BAILE DE @carlaflila CON MI SOBRINA Y NO ME DEJA...?? ##happydance ##baile ##trend ##holaverano ##mamamolona

? La Popi - Kiko El Crazy

Tik Tok es la nueva red social de moda, ya que aunque cuenta con varios años de historia, no ha sido hasta 2020 cuando su uso se ha generalizado; a diferencia de otras plataformas como Instagram o Twitter, aquí se premia a la originalidad, ya que no basta con subir contenido fotográfico o en formato de vídeo, sino en saberlo combinar con música y utilizando diferentes tipos de montajes.