Esther Doña: viaje a los barrios de Málaga que conocen su misterioso pasado

La vida de Esther Doña tras la muerte de Carlos Falcó por coronavirus es un misterio pero no tan desconocido como el pasado de la marquesa viuda de Griñón. La respuesta a algunas de las preguntas que se plantean sobre la malagueña están en su tierra.

Una cámara de Viva la vida ha recorrido Málaga para conocer los origines de la viuda del marqués de Griñón. Los barrios de Los Capuchinos y La Victoria han visto crecer a Esther, que pasó de vivir en el seno de una familia trabajadora a pasearse entre viñedos.

Hablando de ella con los que la vieron crecer averiguamos algunas cosas. "Gente estupenda, yo la conozco desde que las niñas eran pequeñas. Esther Doña la conozco y a su hermana, a su padre, gente maravillosa de Málaga", dice un vecino. "Lorena es su hermana y está trabajando en el ayuntamiento. Son trabajadores humildes del barrio, humildes. Ella es de aquí de toda la vida. Se casó jovencita muy pronto con un extranjero y se fue. Tuvo suerte y después se casó con el marqués de Griñón", decía. Le conoció en una cata de vinos organizada en honor al marqués. Esther acudía aquel día como invitada.

"Fue una cata que organizaron aquí. Siempre hemos tenido muy buena relación y siempre ha estado vinculada al mundo de la moda. Lo importante es que sea feliz y ya está", dice uno de los entrevistados.

En 2015, el marqués quedó prendido de esa morena de ojos verdes, en 2016 se inscribieron como pareja de hecho y solo un año después, se casaban en secreto. Han pasado solo cinco años desde la primera vez que se vieron y Leandro Carnero, el fotógrafo oficial del evento, lo recuerda así: "Coincidieron los dos juntos, y no sabia si ella iba como azafata o como invitada. Yo lo que vi es que había mucha cercanía. Aparte de la diferencia de edad, y que él era una persona más importante, ella iba más nerviosilla y él observando. Acabaron dándose los teléfonos y Dios sabe qué pasó después", explica.

¿Era muy conocida en Málaga como modelo? Leandro lo cuenta así: "Yo me fije en ella casualmente porque era una chica muy alta, muy seria, muy fina, muy elegante, pero poco más, eh? No era conocida, si acaso porque era musa de Lorenzo Caprile y luego ya se conoció como novia o mujer del marqués de Griñón.

Un matrimonio que sorprendió a muchos

Aseguran que Esther estuvo casada con uno de los hombres más poderosos del mundo y que ostentó el titulo de Lady Esther mientras vivía en Londres. Un misterioso pasado que fue desvelado como fruto una investigación, posiblemente fruto de una supuesta desconfianza de los hijos del marqués de Griñón. La hermana de Esther, que trabaja en el ayuntamiento, es más bien parca cuando se le pregunta por teléfono: "Me vas a disculpar, pero yo no he hecho en mi vida ninguna declaración y agradezco enormemente la llamada, pero no me voy a pronunciar. Espero que disfrutes mucho de Málaga y ya está, vale? Muchas gracias", se limita a decir.

La familia de Esther prefiere mantenerse margen. Ahora, viuda a los 43 años, se enfrenta a un a nueva etapa de su vida. ¿Cuáles serán sus nuevos planes de futuro? "No creo que la veamos desfilando, no lo sé, pero no creo, y más además con el nombre que tiene. Quizás sentada, sí", dijo un experta en Viva la vida este sábado. El doctor Abraham, amigo personal de Esther, aporta más datos: "La conocemos desde hace cinco años e incluso tuvimos una relación profesional en el sentido también del asesoramiento de una línea de cosmética de alta gama. Era a base de sus olivos, de sus campos. Cuando se le pregunta si ése puede ser su proyecto para continuar adelante, Abraham dice que "sería una bonita idea, claro".

Quienes la conocen apuestan por un futuro como empresaria o vinculada al mundo de la belleza, pero lo que todo el mundo se pregunta es si Esther renunciará a la herencia del marqués o a recibir una compensación económica a cambio de desaparecer de la vida de los hijos del marqués de Griñón y del Palacio de El Rincón, que ya abandonó.