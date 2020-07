Naomi Campbell, fotografiada desnuda en una estación del metro de Nueva York

A sus espectaculares 50 años, cumplidos el pasado 22 de mayo, la supermodelo Naomi Campbell se atrevió a caminar desnuda por una estación de metro de Nueva York. Pero hay una buena razón.

Campbell compartió las fotos ella misma. En una se la ve sentada en una silla mientras agarra un bolso de Valentino. En otra imagen, a la británica se la ve esperando en la plataforma del metro descalza, sosteniendo un bolso diferente de la firma italiana. Finalmente, compartió una imagen de sí misma en el tren con una bolsa más de de Valentino en su regazo, etiquetando la marca de moda en las tres publicaciones. No se sabe si la sesión fotográfica tuvo lugar antes o después de la pandemia por el COVID-19 en la ciudad de los rascacielos.

"No es un momento divertido, no es un momento humorístico, no estoy haciendo esto para reír", insistió. "Así es como me siento cómoda viajando si tengo que viajar; Estoy tratando de mantenerlo al mínimo ", dice la londinense.