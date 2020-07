Paloma Cuevas rompe su silencio desde su refugio en Jaén: "Es un momento muy difícil"

Paloma Cuevas ha roto su silencio tras hacerse pública su separación con Enrique Ponce tras 24 años de amor. Tras la polvareda levantada, la empresaria se refugia en el amor de sus hijas y sus padres en la tranquila casa familiar de Jaén. Se ha abierto en canal este viernes admitiendo que se encuentra "serena" y mirando siempre por el bienestar de sus hijas. Además, sostiene que la relación con Ponce seguirá siendo cordial.

La empresaria y el torero han pasado estos arduos meses de confinamiento en Jaén, con las hijas y los padres de Paloma en su finca familiar. En ella siguen estando pero ya sin la presencia de Enrique. Para Cuevas, que dice encontrarse "serena", no es nada fácil tirar por la borda su unión con Ponce, con el que llevaba casada desde 1996, a pesar de que se trate de una separación de mutuo acuerdo: "Serena. La palabra es serena. Serena porque mi fe me permite estar tranquila, y serena porque la felicidad de mis hijas está por encima de todo", ha confesado a la revista Hola, rompiendo así su silencio.

Además, ha admitido que no es trago de buen gusto para ella el vuelco que ha dado su vida: "Sí, es un momento muy difícil... pero ahora no me quiero preocupar por mí. Solo quiero que mis hijas y mis padres estén bien". Al mismo tiempo, ha asegurado que nunca tendrá una mala palabra para el diestro: "Jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas. Nunca voy a decir nada negativo de él. Hemos tenido un matrimonio precioso durante 24 años, y un amor muy real, muy verdadero".

Entre ellos dice que reinará la paz: "Nos tendremos el mismo cariño de siempre. Nos llevamos muy bien, y eso no va a cambiar... porque eso es imprescindible para que mis hijas sean felices". En estos momentos está disfrutando de la tranquilidad que le da el campo de Jaén mientras se refugia en el regazo de sus padres y sus dos hijas: "Estoy en el campo, cuidando de ellos e intentando que esta situación les afecte lo menos posible. Quiero que la felicidad de mis hijas continúe como hasta ahora". El que por el momento no se ha pronunciado al respecto ha sido el otro protagonista de la historia, Enrique Ponce.

Los rumores de una posible separación acechaban entre los más allegados del matrimonio desde principios de año, cuando Paloma Cuevas aseguró a Informalia que no tenía ni idea de que las cosas en su matrimonio fueran tan mal ni de que su marido ya estuviera buscando asesores legales para preparar el divorcio: "Se lo preguntaré porque yo de verdad que estoy bien y no tengo ni idea de que eso sea cierto", nos aseguró. Por supuesto, tampoco sabría por aquel entonces de la existencia de una joven almeriense rubia por la que al parecer el diestro está perdiendo los vientos.