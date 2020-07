Fernando Simón habla de su posado motero: "Es una foto graciosa"

Fernando Simón se convirtió en uno de los grandes protagonistas de este jueves en las redes sociales por su posado para El País. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad aparecía con chaqueta de cuero y sobre una moto, en una imagen que revolucionó Twitter.

La red se llenó de memes, bromas y otras gracias. Tal fue el impacto que incluso el nombre de Mario Casas fue Trending Topic por la comparación de los usuarios entre el actor en la película Tres metros sobre el cielo y Simón.

El propio experto ha sido preguntado al respecto de la foto y así ha respondido: "No sé si había alguna cosa que transmitir. Me hicieron fotos y han puesto esa. No creo que haya mucho más que comentar", ha explicado Simón, que ha subrayado que a los periodistas "les hizo gracia, por lo visto" que fuera todos los días a trabajar en moto.

"Es una foto curiosa, graciosa. No tengo mucho más que comentar", ha zanjado el médico epidemiólogo al referirse al reportaje que se publicará este domingo. En él, Simón cuenta que un apasionado de las motos y que le gusta la velocidad.