La atleta Ana Peleteiro estalla contra Santiago Abascal: "Mejor quédate en tu casa"

La atleta Ana Peleteiro ha estallado contra Santiago Abascal en su perfil personal de Twitter. El líder de Vox anunció este miércoles que durante el fin de semana viajaría a diferentes puntos de Galicia para llevar hasta allí su precampaña electoral, a lo que la joven deportista le respondió con un contundente mensaje que se ha vuelto viral.

"Este fin de semana vuelvo a Galicia. Viernes 3 de julio en Lugo; sábado 4 de julio en La Coruña; y domingo 5 de julio en Ribeira", anunció este miércoles. La gallega, por su parte, utilizó la red social del pajarito para lanzarle el jueves estas palabras: "Mejor quédate en casa. Lo único que Galicia tiene verde son las montañas. De nada".

Mellor queda na casa. O único que ten de verde GALICIA son os montes.

De nada. — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

Este fin de semana vuelvo a #Galicia.

????Viernes 3 julio- LUGO

????Sábado 4 julio- LA CORUÑA

????Domingo 5 julio- RIBEIRA#GaliciaEsVerde

???????? pic.twitter.com/Rt8boaYphd — Santiago Abascal ???????? (@Santi_ABASCAL) July 1, 2020

El tuit de la atleta, actual campeona de Europa en pista cubierta, cuenta en menos de 24 horas con más de 10.000 likes y más de 3.000 retuits. También con comentarios para todos los gustos. Una gran mayoría de usuarios apoyaron su mensaje: "Eres la mejor, qué orgullo para todos nosotros", "¡Bravo, Ana!, al fascismo ni agua" o "¡Gracias Ana", le escribieron algunos. Otros la criticaron: "Si te molesta te jodes", "Mejor dedícate a saltar" o "Los españoles sabemos que Galicia es vede", le dijeron.

Tras la oleada de reacciones, la plusmarquista emitió otro mensaje agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en las últimas horas: "Siempre me han enseñado a defenderme de aquellos que intentaban hacerme daño metiéndose con mi color de piel, mis piernas largas y flacuchas... En definitiva, en mi educación siempre ha primado el respeto y la honestidad", escribía.

MI BANDERA ES EL RESPETO, AHORA Y SIEMPRE. ?????????????????????????????????? pic.twitter.com/TsAMAS6J9E — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) July 2, 2020

Aseguró que no le gusta mojarse en política pero que en esta ocasión siente la necesidad de hacerlo por sus ideales, tan contrarios a los de Abascal: "Nunca he hablado de política, ni lo haré. Pero si tengo que hablar para defender aquello que mis padres me han enseñado durante toda mi vida lo haré, una y mil veces más. Porque el silencio muchas veces habla por sí solo, pero las mayores batallas se ganaron levantando la voz y haciéndose respetar", explicó.