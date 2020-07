Marta López habla sobre las fiestas de los futbolistas infieles y desvela si ha estado en alguna

Las fiestas de los futbolistas infieles sigue dando de qué hablar. Después de que Amor Romeira, exconcursante de GH, desvelara algunos detalles de estos festejos con chicas, muchas de ellas conocidas de la televisión o Instagram, Marta López ha confesado que ella ha sido invitada en alguna ocasión, debido a su estrecha relación con el mundo del fútbol.

"A mí me han invitado a unas cuantas. Cuando hice el vídeo de presentación de Gran Hermano yo estaba en el Calderón trabajando, con lo cual he tenido mucho trato con futbolistas, me he casado con un futbolista y conozco mucho ese mundo", ha contado la tertuliana en Ya es mediodía.

"Yo he estado con chicas, amigas mías, que me han dicho 'vamos a ir a la fiesta de este chico, ¿te quieres venir?' y yo he decidido no ir", ha alegado la exnovia de Alfonso Merlos, que daba más detalles de este tipo de celebraciones: "Hay varias partes de invitadas: hay unas chicas a las que pagan y otras chicas a las que pagarían por ir. Yo con las que me he relacionado ha sido con las que pagarían por ir, o sea, chicas normales a las que les dicen 'oye, ¿quieres venir aquí que está este, este y este?'", ha recordado.

Además, Marta ha contado una anécdota con futbolistas: "Yo un día me levanté en mi casa, en Huelva, y me he visto a medio equipo de primera división en mi casa que han venido con amigas mías", decía la exconcursante de GH, que ha desvelado que ha mantenido idilios con varios jugadores: "He tenido también alguna que otra relación con algún futbolista que no se ha dicho, entonces este mundo lo conozco bastante bien", sentenciaba.