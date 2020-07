Se suicida a los 31 años Byron 'Reckful' Bernstein, superestrella de videojuegos y popular streamer de Twitch

Byron Bernstein, conocido como 'Reckful' y considerado el mejor jugador del videojuego World of Warcraft, se ha quitado la vida a los 31 años. La novia del popular streamer de Twitch ha compartido la dramática noticia con los miles de seguidores de la estrella de la red.

"Alguien a quien amo se suicidó. Desearía haber dicho algo para evitarlo", escribía la joven, conocida como BeckaTiLTS, en su cuenta de Twitter. Byron se suicidó horas después de pedirle matrimonio a su novia. "No vi la propuesta hasta que fue demasiado tarde, pero eso no cambia el hecho de que no pude estar allí para él", desvelaba ella.

Bernstein lidiaba con problemas de salud mental y en sus últimas publicaciones dejó entrever que las cosas no iban bien. "Me siento mal por quienes tienen que lidiar con mi locura. Por favor, entended que en estas situaciones la persona demente no tiene control de sus acciones", dijo en Twitter unas horas antes de morir. En uno de sus directos, invitó a hablar a un psiquiatra para concienciar y ayudar a otras personas deprimidas y motivarlas a buscar ayuda profesional.

ahh, i feel bad for anyone who has to deal with my insanity — Reckful (@Byron) July 2, 2020

Byron era toda una superestrella de World of Warcraft, juego en el que ocupó el primer lugar durante seis temporadas consecutivas. También era conocido por su destreza en Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard. El joven tenía cerca de un millón de seguidores en Twitch, plataforma en la que retransmitía sus partidas en directo.