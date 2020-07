Vicente del Bosque, presidente del Gobierno: así reacciona el exseleccionador a la propuesta

Se cumplen diez años desde que Iker Casillas levantara al cielo de Johannesburgo la copa del mundo en el Mundial de Sudáfrica. Para conmemorar este especial aniversario, la banda de música Cuerdos de Atar visitaron hace unos días la casa de Vicente del Bosque, el seleccionador de España en aquella época, para enseñarle en directo la canción que habían compuesto por este décimo aniversario y de la que es el gran protagonista.

"Vicente del Bosque, la historia quedará, por ganar con la Roja la Eurocopa y el Mundial, esto solo lo arregla Del Bosque, ¡Vicente, Presidente!, viva el sentido común", decía el vocalista del grupo madrileño antes de la actuación, que tuvo lugar en el jardín de la casa del exentrenador, quien estaba acompañado de su hijo Álvaro.

La canción es una oda al propio Vicente, así como a otros jugadores de aquel mítico combinado nacional: "Vicente del Bosque, presidente; Casillas, ministro de Defensa; Iniesta, Educación; Campeones, campeones, Vicen..... Copa del Mundo. Hace 10 años que fuimos campeones, hace 10 años volvimos a nacer, hace 10 años que Vicente del Bosque con la Roja puso el mundo a nuestros pies; hace 10 años que somos los mejores, parece que fue ayer", rezaba un párrafo del tema.

"Vicente del Bosque, presidente; Sergio Ramos, Exteriores, Piqué, de Fomento... Gol, gol, gol; Se ve el desánimo de la población, nuestro gobierno necesita cambios, queremos que Vicente sea presidente y lidere nuestra nación, ¡a las urnas!", decía otra parte de la letra, que terminaba con un "Gracias, Vicente, te queremos".

Una vez terminada la actuación, Del Bosque agradeció el gesto y, antes de despedirse de ellos, se enfrentó a una complicada pregunta: "Bueno, qué, Vicente, ¿quieres ser presidente?", a lo que el salamantino respondió con contundencia: "No, no, no sería presidente ni de la comunidad", dijo entre las risas de los presentes. Para Del Bosque eso sería una "locura".

Los miembros del grupo lamentaron su contestación: "Vaya, era nuestra última esperanza, nos caes súper bien, y ahora que hay tanta gente crispada con la política, pensamos ¿a quién votarías de presidente? ¡Pues a Vicente! Había que intentarlo, tal vez de aquí a 10 años...", sentenciaron.