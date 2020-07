Echenique, contra Susanna Griso por su comentario sobre la foto feminista de Pablo Iglesias: "La paja mental..."

Pablo Echenique ha atacado a Susanna Griso a través de Twitter después de que la presentadora comentara una de las últimas publicaciones de Pablo Iglesias, quien subió a Twitter una imagen en la que aparecían Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, e Irene Montero, ministra de Igualdad, en el Senado.

"Gimme tha power" (dame el poder), escribió el líder de Unidas Podemos bajo la instantánea. Estas tres palabras han sido analizadas por Griso y sus colaboradores en Espejo Público. "Nos estamos centrando mucho en la foto, pero es que estoy viendo la letra de la canción Gimmie Tha Power y dice: la Policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que esta en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo", explicaba la catalana.

"La semiótica que le estáis sacando al tuit, vamos...", alegaba la tertuliana Luz Sánchez-Mellado, a lo que Griso respondía: "Gimmie tha power lo ha puesto él, ¿eh?". "Es un grito de empoderamiento", defendía Sánchez-Mellado. "Aquí no se da puntada sin hilo", señalaba otro colaborador. "Y menos si es Pablo Iglesias", puntualizaba Griso.

Para Carmen Morodo, otra de las colaboradoras del programa, esta frase tiene relación con el caso del móvil robado de Dina Bousselham: "Hay que ligarla con el discurso que han preparado para presentarle como la gran víctima de una operación de los poderes y las cloacas del Estado", aseguraba.

La paja mental que se tienen que hacer con tuit de @PabloIglesias que no tiene ná, con Susana Grisso leyendo una letra de Molotov, para acabar defendiendo a las cloacas y a un mafioso encarcelado. Delirante. ????



Los comentarios de Griso y compañía han desatado la ira de Echenique, que ha salido en defensa de su jefe y ha atacado a la presentadora de Antena 3: "La paja mental que se tienen que hacer con tuit de Pablo Iglesias que no tiene ná, con Susana Grisso leyendo una letra de Molotov, para acabar defendiendo a las cloacas y a un mafioso encarcelado. Delirante. Todo vale contra Pablo Iglesias y Podemos. Incluido el surrealismo", escribía el diputado de la formación morada.