Amaia Montero explica por qué ha cambiado la Oreja por el culo: "Porque me da la santa gana"

Amaia Montero ha vuelto a alborotar las redes sociales con su última y ardiente publicación. La cantante, que hace unos días sorprendía a sus seguidores con una renovada imagen, en la que aparece visiblemente mucho más delgada, rescató del baúl de los recuerdos una explosiva instantánea en la que aparece de espaladas a la cámara posando en tanga.

"Algún verano..." escribió junto a ella. En menos de 14 horas la imagen ha suscitado mucho revuelo en Instagram, hasta el punto de que ya supera los 15.000 likes. También cuenta con una marabunta de comentarios positivos. Paula Echevarría y Edurne le dejaban unas llamas, y centenares de usuarios anónimos la colmaron de elogios: "Joder, culazo", "Mujer, nos tienes hiperventilando" o "¡Qué culazo! Se tenía que decir y se dijo".

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh también respondió a alguna que otra crítica: "Nada necesario", le escribió un usuario, a lo que ella dijo: "Te garantizo que no ha sido por necesidad si no porque me da la santa gana... recuerda esta palabra, primero mírala en el diccionario porque te veo perdida. LIBERTAD. Y ejércelo, es lo más grande que tenemos". Otro le espetó: "Para lo que has quedado", a lo que la intérprete de Quiero ser le contestó contundente: "Mucha pena sí, más bien por ti. Yo estoy riendo".

Amaia Montero reapereció este domingo en Instagram con una renovada y asombrosa imagen tras alejarse del círculo mediático y las redes sociales el pasado 14 de abril. La cantante confesó que lo hacía porque estaba atravesando un mal momento personal y necesitaba curarse. Hasta ahora, no había dejado aparcadas del todo sus cuentas, pero tampoco había deleitado a su legión de fans con fotografías actuales. En la instantánea que compartió aparece visiblemente más delgada y con una media sonrisa que denota alegría y mucha paz interior.