Sia se convierte en abuela un año después de ser madre por partida doble

La cantante Sia, de 44 años, ha causado mucho alboroto tras convertirse en abuela menos de un año después de ser madre. La australiana dio un paso muy solidario el año pasado tras adoptar a dos jóvenes de 18 años. Uno de ellos es el que la ha convertido ahora en abuela, tal y como ella misma ha desvelado con una desbordante ilusión a través de una entrevista.

La artista lo confesó de esta forma en Apple Music: "Mi hijo menor acaba de tener dos bebés. Estoy horrorizada de inmediato. No, estoy bien", dijo entre risas. Dentro de casa ahora tiene otro 'rango', el de abuela, por lo que sus retoños le han puesto el tierno apelativo de "Nana" para dirigirse a ella. Aunque ha asegurado que prefiere que la llamen "Lovey", tal y como los nietos de Kris Jenner hacen con ella.

La intérprete de Chandelier anunció que había adoptado a dos jóvenes, que ahora tienen 19 años, el año pasado con una gran alegría. Hasta que la cantante llegó a sus vidas, los jóvenes, de los que no ha trascendido su identidad, habían permanecido en una "montaña rusa" por vivir hasta en "8 lugares diferentes" en su corta vida. Con Sia en sus vidas las penas se han convertido en alegrías.

La australiana no tiene hijos biológicos y tampoco pareja que se le conozca. Estuvo casada con el director de cine Erik Anders Lang desde 2014 a 2016. Mediante un comunicado anunciaron su irreparable ruptura, alegando que se había producido en términos cordiales.

La artista mantiene una vida privada muy discreta, algo que también se refleja en su particular estilismo. Tan reservada es que incluso siempre se cubre el rostro al completo con su característica melena. Se dice que ha podido tener algo más que una amistad con el famoso DJ Diplo, ya que en una entrevista reciente en GQ desveló uno de los mensajes que le mandó interesándose por sexo.

"Eres una de las cinco personas en este mundo que me atrae sexualmente. He decidido permanecer soltera por el resto de mis días y acabo de adoptar un hijo, por lo que no tengo tiempo para nada romántico... Pero si estás interesado en sexo sin ataduras, avísame", le escribió.