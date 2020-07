La doctora Carla Barber, novia de Diego Matamoros, criticada por quitarse los guantes con la boca

Carla Barber, nueva novia de Diego Matamoros, está licenciada en Medicina y es experta en el mundo de los retoques estéticos. La exconcursante de Supervivientes comparte a menudo sus trabajos en las redes sociales, donde es una auténtica influencer, con más de 538.000 usuarios que siguen sus publicaciones a diario.

Este miércoles, la exnovia de Álvaro Morata subió varias stories a Instagram desde la consulta. En uno de los vídeos, Carla se quitó los guantes con la boca, algo que está totalmente prohibido y que no recomiendan los sanitarios.

Que alguien le diga a la Doctora Paracetamola que los guantes no se quitan así por favor pic.twitter.com/7NgPF1144E — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) July 1, 2020

En las redes sociales han expresado su sorpresa y han criticado a Barber, a la que acusan de dar mal ejemplo a todos los que ven sus vídeos: "Que alguien le diga a la Doctora Paracetamola que los guantes no se quitan así por favor", decía un internauta. "Alucino", "Qué peligro", "No me lo puedo creer", "Socorro", "Hombre si se lo quita como se debe, ¿cómo pretendes que grabe el tan necesario storie?" o "Poco rebrote hay con tanta gente así", alegan otros usuarios, algunos de ellos pertenecientes al mundo de la salud.

Dejando al margen la polémica, Barber vive un idílico momento junto a su chico, con el que confirmó su relación hace apenas un mes. Pero no solo le va bien en el amor, sino también en los negocios. La doctora tiene una de sus clínicas de estética en un palacete situado en plena milla de oro madrileña, por el que llegaría a pagar incluso los 8.000 euros al mes, una sorprendente cantidad que conseguiría amortizar gracias a la confianza de sus fieles clientas.