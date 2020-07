El simbólico vestido de Ana Obregón en honor a su hijo: el diseñador vistió "a una madre con el corazón roto"

Ana Obregón le rindió un sincero homenaje a su hijo, Álex Lequio, este martes en el emotivo funeral que organizaron en su honor para despedirle. Para esta ocasión tan dolorosa, la actriz le encargó a uno de sus diseñadores de cabecera, Alejandro de Miguel, la confección de la replica de un vestido muy especial. Se trata de un diseño que lució en los años 90, cuando estaba embarazada del joven emprendedor.

Lea también - Ana Obregón, con el corazón "mutilado", despide a su hijo con una dolorosa carta: "Vivirá para siempre"

El propio diseñador le dejó unas emotivas palabras en la publicación que la presentadora compartió en Instagram tras el funeral: "Mi querida Ana, un vestido que permanecerá en mi corazón por siempre. Como siempre te he vestido de fiesta, de ilusión y nunca imaginé que llegase ese momento. Fue tu deseo que yo vistiera a una madre con el corazón roto", escribió.

Era, además, el vestido que más le gustaba a Álex: "Fue tu deseo que elaborase, de entre tus recuerdos un traje, el preferido de tu hijo y que fuese ese mismo el que te acompañara ayer para darle el adiós a Aless que, por las circunstancias, aquellos que lo quieren no pudieron. Yo solo te he envuelto con todo el amor del mundo, el respeto y el agradecimiento por tu confianza y cariño. Siempre a tu lado", le dedicó.

Lea también: Ana Obregón, con mirada triste y de riguroso luto, se despide de su hijo Aless en un funeral muy emotivo

El diseñador también ha dado más detalles para la revista Semana: "Sí, ella me encargó así el vestido. Lo hice con todo el amor del mundo. Ella me lo encargó porque lo quería así para hacerle un homenaje a Álex". La bióloga se emocionó cuando el vestido llegó a sus brazos: "Le gustó mucho cuando vio el resultado. Le bordé por sorpresa el nombre de Álex en el lado de su corazón Ella no lo sabía y se emocionó muchísimo", recuerda el empresario.

El estilismo que la protagonista de Ana y los 7 llevó estaba cargado de simbolismo: era una réplica del que lució cuando estaba embarazada de Aless. Enfundada en este atuendo tan especial, sacó fuerzas de flaqueza y tuvo unas bonitas palabras para el joven empresario ante todos los allegados que le despidieron: "Has sido mi vida y lo seguirás siendo. El mejor hijo, nieto, hermano, amigo... Nunca abandonaste la sonrisa ni el sentido del humor. Eres grande. Nos has enseñado a todos con tu ejemplo a ser mejores personas. Me dicen que ahora tú nos cuidarás. Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte", dijo entre lágrimas.