Felipe VI y Letizia vuelven a Cuenca, donde arrancó su luna de miel: el vestido de 40 euros elegido por la reina

La reina Letizia y Felipe VI han parado en Cuenca este jueves durante su tour por las comunidades autónomas. Es una ciudad muy especial para ellos, puesto que en este rincón de la península fue donde comenzaron su luna de miel allá por 2004. Para esta cita tan especial, la consorte asturiana se ha decantado por un refrescante y casual mono que le queda por la altura de los tobillos.

El diseño que ha elegido es de Mango, con un estampado de color blanco y negro, de estilo midi, ceñido a la cintura, de manga corta y bolsillos frontales. El vestido se puede encontrar en la tienda por unos 40 euros. La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía lo ha combinado con unas de sus inseparables alpargatas, a las que tanto apego les ha cogido durante esta temporada estival.

Además, ha sorprendido con un complemento del que prescindió en sus últimas salidas por España: el bolso. Esta vez ha optado por uno muy cómodo de Massimo Dutti, de estilo bandolera, en el que podrá guardar la mascarilla cuando se la quite para no usarla de forma inadecuada como en alguna que otra cita anterior. Además, complementa el acertado look con su inseparable y preciado anillo dorado de Karen Hallam y unos discretos pendientes de aro que podemos apreciar gracias a que se ha recogido el pelo con una coleta.

Durante su recorrido, el rey y su mujer han visitado la Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Aspadec, que este año celebra su 40 aniversario. Tal es el aprecio que sienten por los reyes, que los han nombrado como padrinos de honor en esta nueva etapa post pandemia.

Después de protagonizar una bonita imagen en el corral de la asociación, han dado un agradable paseo por los rincones de Cuenca, aquellos que ya conocieron durante su romántica luna de miel y durante sus otras cinco visitas a la ciudad. En esta ocasión también han visitado el Museo de Arte Abstracto y las emblemáticas Casas Colgadas.