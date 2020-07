Míster España 2017, Vicente Hernández, mata a su padre a puñaladas durante un brote psicótico

Vicente Hernández, Míster España Pacific World 2017, mató a puñaladas a su padre el pasado sábado 20 de junio tras sufrir un ataque psicótico. El modelo y su progenitor habían viajado desde Murcia hasta Madrid para que el joven se presentase a un casting como actor. Le dio numerosas puñaladas tras intentar autolesionarse previamente, tal y como han asegurado sus familiares.

Su hermana ha anunciado la terrible noticia a través de un comunicado emitido por El Español: "Con este mensaje quiero aclarar que lo sucedido fue un accidente, un accidente por amor. Ambos se querían con locura y mi padre pretendía evitar lo que jamás habría podido soportar, perder a su hijo del alma", ha enviado.

El suceso se produjo en en un piso del número 8 de la calle Gaztambide en el distrito de Chamberí madrileño, donde un familiar les dio alojamiento. Cuando se adentró la tarde el joven comenzó a sentirse mal y se dio una ducha para descansar más relajado en el interior de la habitación. Después, según el mismo diario atendiendo a fuentes policiales, el murciano sufrió "un brote psicótico" que acabó con la vida de su progenitor, Vicente Hernández García de 58 años. Los agentes encontraron una mesa rota en la cocina e incidencias de que había tenido un violento forcejeo tanto en esta estancia como en la habitación.

En la cocina se encontraba el cuerpo sin vida del hombre. Los policías lo hallaron tras recibir el aviso de algunos vecinos que escucharon gritos. A su llegado, fue el propio modelo y el actor el que ensangrentado les abrió las puertas del hogar: "El demonio tiene poseído a mi padre", "Me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio", fueron algunas de las frases que habría pronunciado fuera de sus cabales.