Bigote Arrocet, tras descubrir que no es padre de Alexis Ledgard: está "desubicado" y se siente engañado

Los resultados de las pruebas de ADN fueron contundentes: Alexis Ledgard no es hijo de Bigote Arrocet. La noticia ha pillado a los protagonistas con el pie cambiado, ya que ambos pensaban que por sus venas corría la misma sangre. De hecho, el humorista chileno incluso reconoció que Alexis era hijo suyo y nunca ocultó su historia de amor con la madre de su 'no hijo', Anette Ledgard.

Lea también - Salta la sorpresa: Alexis Ledgard no es hijo de Bigote Arrocet, según las pruebas de ADN

Edmundo ha recibido la sorprendente noticia en el sur de Santiago de Chile, donde se encuentra desde hace unas semanas. El humorista pasó el confinamiento en las costas de Panamá a bordo del yate de un buen amigo multimillonario. Después desembarcó en la ciudad peruana de Iquitos, a dos horas en avión de Lima. Con el fin de la cuarentena, ha regresado a su país de origen.

Lea también - El misterioso vídeo de Edmundo Arrocet: da señales de vida saludando a sus amigos desde alta mar

Tras recibir el resultado de las pruebas del ADN, Bigote cree que todo formaba parte de una broma y no se podía creer este martes la información que le llegaba, según cuenta El Español. Se encuentra contrariado, "desubicado" y se siente engañado, puesto que ha convivido muchos años con una historia que no era la suya.

El entorno del cómico no oculta su enfado: "¿Aquí quién ha mentido?", se preguntan. Reconocen que Bigote no ha sido un padre ejemplar con Alexis en estos años, pero dejan claro que ha ejercido como tal cuando le ha tocado. El distanciamiento entre ambos es total desde hace tiempo: "No tienen ningún tipo de contacto porque el padre nunca vio bien que el hijo hablase de ese modo de él en los medios", dicen en el mismo medio.

Creen que Alexis no fue justo con el chileno, puesto que este "le ha abierto las puertas de su casa a Alexis, ha conocido a sus hermanos y Bigote no ha tenido reparo en darle dinero cuando este se lo ha pedido". Arrocet ha pedido a los suyos que no hablen de este asunto y que dejen pasar el tiempo hasta que todo se coloque de nuevo.

Ahora quiere poner distancia, pensar en sus sentimientos. Ha sido una noticia impactante, pero "tiene claro que, pese a todo, los sentimientos siguen estando ahí". Una persona muy cercana expresa su indignación: "Y ahora, después de tanto dado y soportado, alguien debería pedir disculpas, ¿no?", pregunta sin dar nombres al respecto.

Lea también - El no hijo de Bigote Arrocet, en shock al conocer que el humorista no es su padre

La sorpresa de Edmundo es compartida por Alexis, que admitió estar "en shock" tras descubrir los resultados del ADN. "Es todo muy raro, ¿no? Ya habéis visto todos que lo ha aceptado siempre. Mi madre me dijo que ahora no era, pero tenía razón. Una madre que te ha engañado cuarenta años. ¿Qué te voy a decir? Y él pues yo que sé. Se lo ha creído y así sería él. No sé, ahora mismo tengo muchas preguntas", dijo Ledgard, que no seguirá adelante en su batalla legal contra Bigote para que le reconozca como hijo.