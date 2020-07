Ágatha Ruiz de la Prada cuenta cómo se enamoró hasta las trancas de su novio cañón: un amor "de película"

Ágatha Ruiz de la Prada (59) ha contado cómo se enamoró hasta las trancas de su nuevo amor, Luis Gasset (52), empresario del sector del lujo. La chispa entre los dos surgió en pleno estallido por coronavirus y con el levantamiento de las medidas del confinamiento y el fin del Estado de Alarma, ambos pasean por las calles de Madrid tan enamorados como dos adolescentes.

Cabe recordar que el ejecutivo lo pasó realmente mal durante unos días del confinamiento, pues estuvo ingresado en el hospital como consecuencia del Covid-19. Por este motivo, su por entonces pretendiente dejó de escribirle durante un día. Cuando volvió a hacerlo, Ágatha se derritió de amor: "Un miércoles no me llamó, no me mandó mensajito, y entonces el jueves me dice 'ay mira, perdona, es que estoy en el hospital'. Ha estado a punto de morirse", desveló este miércoles en El Hormiguero.

Los dos se conocieron antes del Estado de Alarma y durante los días de encierro en casa los mensajes que se intercambiaban eran constantes: "Eso ya me pareció tan romántico...", comentaba, a lo que el presentador le respondía entre risas: "No que se muera, pero estar como en peligro de muerte...". Esta situación hizo que el amor entre los dos creciera a pasos agigantados: "Yo creo que eso hace que todo se acelere mucho más". Para la ex de Pedro J. Ramírez su relación con Luis está siendo como "vivir en una película".

La relación entre los dos salió a luz a principios del mes de junio a través de la revista Hola, mediante un presunto posado pactado del que habría sacado tajada económica. Luis Gasset es un empresario del sector del lujo, ahora empleado de Ansorena, está viudo y tiene dos hijas de 18 y 20 años, con las que comparte casa. El ejecutivo y la diseñadora han sido vistos muy acaramelados por las calles de Madrid, de terraceo y también han disfrutado de algún que otro paseo por el campo.

Además, Cósima Ramírez, la hija de 30 años de la diseñadora, ya le ha dado su beneplácito. Incluso lo ha comparado con El Chatarrero, el último novio de su madre: "El anterior era gracioso pero este es un poco más mono. Le pega un poco más". Además, con Gasset recibe más mimos que cuando estaba unida en matrimonio con Pedro J. Ramírez: "Mi madre ha estado toda la vida felizmente sola, pero también es muy coqueta y le gusta que le hagan caso. Es una mujer llena de contradicciones y esa es su gracia", confesó este miércoles a la revista Semana.