Carmen Lomana, contra Kiko Matamoros: "Me debe mucho dinero, no sé cómo no se le cae la cara de la vergüenza"

Carmen Lomana asistió este miércoles a la reapertura del Teatro Real después de varios meses cerrado a causa del Covid-19. Espectacular como siempre, la empresaria atendió a los medios y habló de los 50.000 euros que le debe Kiko Matamoros, quien fue condenado por injurias y calumnias vertidas contra ella.

Lomana no tuvo pelos en la lengua al referirse al tertuliano de Sálvame: "Él me debe mucho dinero por un juicio que le gané hace 6 años, 50.000 debe ser poco, eran 30 mil pero si le sumas intereses y costas... En su día dijo que no le daba la gana pagar, él es así, no tiene nada a su nombre pero ahora tiene que pagar por lo visto a hacienda y estoy en la cola, algún día llegará y si no que le aproveche", comenzaba diciendo.

"Me molestó mucho que estuviese poniendo verde a la gente, sentando cátedra con la gente que debe o no, a Avilés le puso a escurrir y ahora lo que o aguanto es la falta de respeto a una mujer como Estefanía, sacándole trapos sucios. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, con qué autoridad moral este señor habla de los demás", alegaba en referencia a las últimas informaciones sobre Fani, quien aseguran que trabajó como escort.

Lomana también ha dado su opinión acerca del próximo marquesado de Griñón de su amiga Tamara Falcó: "Lo lleva estupendamente, toda la vida con su padre, qué hay más bonito que llevar el título de tu padre. Como los otros dos hijos mayores ya tenían título, vamos a tener una Marquesa muy marchosa", declaraba.

Asimismo, la empresaria aseguró estar "feliz" y pidió responsabilidad a la gente: "Estoy feliz, es un momento muy importante para mí y para todos los que tenemos abono de ópera y venimos todo el año. Solo pido responsabilidad, la gente que se cuide, que la gente joven se cree inmune pero es que pueden contagiar a muchos más, incluso ellos", sentenciaba.