Ana Obregón, con el corazón "mutilado", despide a su hijo con una dolorosa carta: "Vivirá para siempre"

Ana Obregón le ha escrito una desgarradora carta a su hijo Aless tras el funeral que tuvo lugar este pasado martes en Madrid. La actriz, que asegura tener el "corazón mutilado", le ha dedicado unas bonitas palabras al "Gladiador que le sonrió al cáncer", del que dice que "siempre vivirá en el corazón" de todos.

Lea también - Ana Obregón celebró los 28 años de Áless con una tarta sobre la tumba de su hijo muerto

Ana ha utilizado Instagram para expresar sus sentimientos ante sus más de 520.000 seguidores: "En nombre del 'Gladiador que sonrió al cáncer', gracias de corazón por todos vuestros miles de mensajes de amor y ánimo a través de las redes de toda España. Gracias también a los medios de comunicación por apoyarnos ayer y por el respeto que han tenido estos últimos años rogándoles que a partir de ahora respeten el dolor de una madre que ha perdido a su hijo y pueda vivir el luto en mi intimidad con mi familia. Ayer no fue una despedida. Álex vivirá para siempre en el corazón mutilado de los que le queremos", ha escrito.

Bajo su carta, Obregón ha publicado dos imágenes tomadas durante el funeral. En la primera, sale con la mano en el corazón y de riguroso luto. El estilismo que llevó estaba cargado de simbolismo: era una réplica del que lució cuando estaba embarazada de Aless y llevaba bordado el nombre de su hijo. En la otra instantánea, la presentadora camina de la mano de Carolina Monje, la novia de Aless.

Lea también - Álex Lequio, despedido por su hermano mayor en su emotivo funeral: también lucha contra el cáncer

Durante el funeral, Ana sacó fuerzas de flaqueza y tuvo unas bonitas palabras para el joven empresario: "Has sido mi vida y lo seguirás siendo. El mejor hijo, nieto, hermano, amigo... Nunca abandonaste la sonrisa ni el sentido del humor. Eres grande. Nos has enseñado a todos con tu ejemplo a ser mejores personas. Me dicen que ahora tú nos cuidarás. Hijo mío, espero el día que pueda abrazarte", dijo entre lágrimas.

Una vez todo ha pasado, la actriz podría trasladarse a Mallorca junto a su familia. Sus hermanos y sus padres se han volcado con ella y no se separan de su lado en ningún momento. Esperan que Ana, ahora destrozada, pueda ir recuperando su alegría y volviendo a su rutina diaria poco a poco.