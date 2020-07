Gloria Mohedano estalla contra su sobrina, Rocío Carrasco: "Que hable y que diga qué le han hecho sus hijos"

Gloria Mohedano no se ha cortado un pelo a la hora de posicionarse en el distanciamiento entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. La hermana de la desaparecida Rocío Jurado no defiende en este asunto a su sobrina y arremete contundente contra ella: "Que hable y que diga qué le han hecho sus hijos", insiste buscando explicaciones.

Tras años de silencio, la de Chipiona ha estallado tras sentir que está "al límite" en todo este asunto: "Es insoportable para mí, un día sí y otro no, escuchar a los amigos de mi sobrina, porque soy su tía aunque no se note por parte de ella. Sigo siendo su tía y es muy fuerte oír decir que ella no habla porque no quiere hacerle daño a sus hijos", expresó este miércoles en Sálvame.

Considera que la actitud de su sobrina con sus hijos no es para nada la adecuada: "Me gustaría hacer una pregunta: ¿Hay algo más fuerte que se le pueda hacer a sus hijos que ignorarlos?". Aseguró que no la comprende: "No la entiendo desde hace mucho. No quiere hablar ni con nosotros la familia ni con sus hijos".

Gloria piensa que Rocío Flores y su hermano, David, están sufriendo un tremendo dolor por los presuntos desplantes de su madre: "Sentir esos hijos que su madre los ignora. No hay nada en el mundo más importante. Soy madre. Tengo 3 hijos y ella también". No tiene palabras para expresar el cariño que siente por Rocío Flores: "A mi sobrina le he tenido desde que nació como si fuese hija mía. Es muy fuerte ver a mi Rocío Flores, que es una niña maravillosa, y ha hablado de ella con un respeto a su madre, con un cariño, con un abrir puertas y con un 'aquí estoy'".

En este sentido, la hermana de Amador Mohedano anima a su sobrina a que rompa su silencio para expresar su postura e intentar calmar las aguas con sus hijos, que cada vez bajan con más intensidad: "Ellos no han hecho nada. Y si lo han hecho que hable mi sobrina y que diga de una vez qué han hecho sus hijos, porque con este peso no se puede. Y llevan con este peso toda la vida. Imagina a mi sobrino David y mi sobrina Rocío es muy joven para llevar el peso que lleva. No se puede". Rocío Carraco, por su parte, podría estar planeando una rueda de prensa íntima con periodistas para hablar por una vez de lo ocurrido.

Insiste en que lo más importante es que hable cara a cara con sus hijos: "¿Hay algo que pueda hacer más daño a unos hijos que la ignorancia? Me muero de pena, no entiendo nada que no se hable con nadie. Rocío tiene que coger a sus hijos y hablar con ellos", opinó. Piensa que si 'La más grande' siguiera con vida, esto ya se hubiera arreglado: "Mi hermana hubiese reaccionado antes a esto, habría actuado desde el primer momento. Todo esto no hubiese pasado o hubiese pasado de una manera muy distinta".

Gloria anhela los días en los que ella y Rocíito eran uña y carne: "Muchas veces la echo de menos y pienso que ella también tiene que echarme de menos a mí. Para mí ha sido como una hija más. Era una niña muy linda, muy cariñosa. Puntual en sus salidas. Sonaba el timbre y yo decía: 'ahí está mi Rocío'. Empezó salir con David cuando estábamos en Chipiona. Era una niña puntual, cariñosa, normal. El recuerdo que tengo es de una niña maravillosa. Para mí muy linda, claro está", expresó removida por la nostalgia.

Explicó que está decepcionada con el "cambio" que su sobrina ha dado en los últimos años tras la muerte de Rocío Jurado: "No quiere nada con nosotros. Siempre somos los Mohedano, los Jurado, los que queremos dinero. ¿Dinero de qué? Lo que mi hermana ha querido dar lo ha dado porque mi hermana no era tonta. Si nos daba algo era porque era suyo y hacía lo que quería con su dinero por la parte que nos dio y por la que no nos dio", aseguró.

Además, admitió que han tenido problemas con la herencia de la cantante de Se nos rompió el amor, aunque este no ha sido el principal detonante en la brecha de Rocío con la familia de su madre: "Hemos tenido algún que otro desencuentro con la herencia, que ahí habría mucho que hablar. Pero algo grande no ha habido. Yo hago memoria mi marido, todos hacemos memoria y para este desencuentro no ha habido nada".

Para ella, Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco, ha influido en el enfrentamiento entre madre e hijos: "La presencia de él ha influido, pero por encima de unos hijos no hay nada. No digo que ella no los quiera. Pero sí puedo decir que los ignora, que no quiere nada de ellos. Están ahí y no reciben ni una llamada ni una invitación personal a su boda. Me falta una parte muy importante de mi vida, dijo en su boda".

Al mismo tiempo, defiende la actitud de Antonio David Flores a capa y espada: "Estoy totalmente con David porque está con mis niños, con sus hijos. Está haciendo lo que hay que hacer: sacar a sus hijos adelante. Llevándolos a estudiar, a los médicos, preocupado de que coman todos los días. Lo que tiene que hacer un padre".

El propio Antonio David, presente en el plató de Sálvame, le agradeció sus palabras de cariño: "Me parece un acto de valentía lo que ha hecho. No es una mujer de prensa", explicaba. "Ha sido una persona fundamental en la vida de Rocío Carrasco y no entiende ciertos comportamientos con su sobrina y agradezco las palabras que ha tenido como padre", a lo que ella respondió: "No me tienes que dar las gracias. Es algo que estaba deseando hacer desde hace tiempo, pero no es lo mío y me veo extraña y me pongo muy nerviosa".

También agradece a Olga Moreno, la mujer del contertulio, por lo que está apoyando y ayudando a sus sobrino nietos: "Mi agradecimiento por cómo te portas con tus hijos. Que no haces nada extraordinario, solo cuidarlos, y lo que hay que hacer. Y tu mujer Olga, que veo cómo se desvive con ellos y cómo es ella con los niños. Eso se nota mucho en la forma que tienen los niños de ser. Me gusta el cariño que ha tenido ella desde que los cogió. Me gusta que mi Rocío se acuerde de ella porque se lo merece", sentenció.