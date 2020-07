El príncipe Harry, sin Meghan Markle por Malibú: de paseo en bicicleta y practicando surf

El príncipe Harry está disfrutando al máximo, dentro de lo que se puede por las circunstancias actuales del coronavirus, de su nueva vida en Los Ángeles con Meghan Markle y el pequeño Archie. El nieto de Isabel II fue visto este martes por Malibú, solo y en bicicleta. Al parecer, iba nada más y nada menos que a surfear unas cuantas olas en el mar californiano.

Lea también - El príncipe Harry y Meghan Markle se hacen de oro: un millón de dólares por conferencia en su nuevo trabajo

Tal y como informa Hollywood Life, un testigo vio al hermano de Guillermo de Inglaterra montando en bicicleta a lo largo de la playa Surfrider de Malibú. "Harry andaba en bicicleta en Surfrider Beach, también conocido como First Point, donde se ven entrar a los surfistas. Estaba solo, tenía un atuendo blanco con rojo y negro y, por supuesto, llevaba un casco", aseguró esta persona.

Todo apunta a que el marido de Meghan Markle iba a adentrarse en el mar: "Parecía que iba a surfear porque se detuvo a mirar las olas. ¡Harry realmente parece estar disfrutando de la vida post-real y ser un tipo normal de Cali!". No sería de extrañar, pues hace unos cuantos años ya fuimos testigos de como al duque de Sussex y a su hermano no se le dan nada mal las olas.

Prince Harry and William hit the sand and surf!!! Enjoy the eye candy!!!! pic.twitter.com/z8JgY1pb