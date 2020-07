Harvey Weinstein llega a un preacuerdo de 19 millones de dólares con algunas de sus víctimas

Harvey Weinstein (68), que actualmente cumple una condena de 23 años de prisión por violación y agresión sexual, ha llegado a un preacuerdo con otras presuntas víctimas para indemnizarlas con 19 millones de dólares por la demanda que interpusieron de forma colectiva. La fiscal considera que con este acuerdo se hace "algo de justicia" a estas mujeres, mientras que los abogados de algunas de ellas se muestran totalmente contrarios a esta compensación económica.

"Harvey Weinstein y The Weinstein Company le fallaron a sus empleadas mujeres. Después de todo el acoso, las amenazas, la discriminación y la discriminación de género, estas sobrevivientes recibirán finalmente algo de justicia", emitió la fiscal de Nueva York, Letitia James, a través de un comunicado este martes.

Este preacuerdo también es apoyado por una de las víctimas que presentó la demanda, Louisette Geiss, que ha alegado que este dinero compensa a "muchas víctimas que perdieron sus carreras". En la demanda, un grupo de mujeres denunciaron haber sido acosadas y agredidas mientras trabajaban para él en su compañía.

Por otra parte, los abogados Douglas Wigdor y Kevin Mintzer, que representan legalmente a seis de las presuntas víctimas que lo demandaron, no consideran justo este preacuerdo económico: "Es profundamente injusto" y "una completa traición". Los mismos denuncian que el productor "no acepta responsabilidad por sus acciones" y no pagará con su propio dinero.

Harvey Weinstein fue condenado a mediados de marzo a 23 años de prisión por el tribunal penal del Estado de Nueva York. Según la sentencia, el magnate cometió un delito sexual en primer grado contra la ayudante de producción Mimi Haleyi, a la que forzó para que le practicara sexo oral, en 2006, y una violación en tercer grado, sin consentimiento expreso, a la actriz Jessica Mann en 2013.

Al mismo tiempo, el productor se libró de la cadena perpetua, ya que fue absuelto de los delitos más graves que se le imputaban: agresión sexual depredadora y violación en primer grado. Weinstein ha sido acusado de comportamiento sexual agresivo por casi 90 mujeres, incluidas Angelina Jolie y Salma Hayek.