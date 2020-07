El ex primer ministro Tony Blair asegura que no ha fregado un plato ni ha limpiado la casa desde 1997

El ex primer ministro británico Tony Blair ha levantado ampollas en el Reino Unido con sus últimas declaraciones. El político ha asegurado que no ha hecho ninguna tarea del hogar desde 1997, cuando asumió la primera plana de la política en Inglaterra. Después de 23 años, lo único que ha hecho en casa ha sido una tortilla para uno de sus hijos.

El que fuera líder de los laboristas no se ha puesto al frente de ninguna tarea doméstica, entre las que se incluyen fregar los platos, cocinar para la familia, planchar o limpiar las estancias desde aquel año. Tampoco ha conducido un automóvil desde entonces. "Mi vida no ha sido normal desde que me mudé a Downing Street", confesó hace unos días a The Sunday Times Magazine.

Tras abandonar el número 10 de Downing Street, residencia oficial de los primeros ministros, en 2007, le fue "imposible" hacer una vida normal: "Hay muchas cosas que no son normales... porque de pronto tienes todo un aparato de seguridad a tu alrededor y simplemente las cosas cambian", aseguró.

Durante los meses de confinamiento no ha tenido personal a su servicio. Las tareas del hogar han recaído en su mujer, la abogada y escritora Cherie Blair, con la que lleva casado desde 1980; y en los dos hijos que todavía viven con ellos. De hecho a uno de ellos, Leo de 20 años, le hizo una tortilla durante estos meses, la primera que hace en más de dos décadas: "El otro día preparé algo para mí y para mi hijo. Era una tortilla".

En la cuarentena tampoco ha limpiado el cuarto de baño que utiliza en exclusiva, ya que se ha encargado de ello "algún otro miembro de la familia". Además, a diferencia de otros ex primeros ministros como Theresa May o David Cameron, Blair no ha salido de su domicilio ni hacer la compra durante el encierro por coronavirus.

Tony Blair ocupó el cargo de primer ministro de Inglaterra desde 1997 a 2007. Con Cherie Blair, su primera y única esposa, tiene cuatro hijos: Euan Blair de 36 años, Nicholas Blair de 35, Kathryn Blair de 32 y Leo Blair de 20. Junto a dos de sus hijos el matrimonio vive en una impresionante casa rural de siete dormitorios situada en Buckinghamshire.