Miguel Bosé denuncia censura en las redes sociales por sus teorías sobre el coronavirus: "Perdón, señor Sánchez"

Miguel Bosé se ha convertido en un gran protagonista durante el tiempo de pandemia por los mensajes que ha lanzado sobre el coronavirus, muchos de ellos hablando sobre una teoría de la conspiración en el uso de una futura vacuna que detenga el avance del coronavirus. Algunos de sus últimas publicaciones sobre el Covid-19 ha sido bloqueado en Twitter, según él mismo ha denunciado.

"Esta censura empieza a dar síntomas calcados de un régimen que ya viví en mi adolescencia. Nos está prohibido diferir, pensar de otro modo", ha declarado el cantante, que ya ha anunciado que seguirá en contacto con sus seguidores "por otras vías hasta que se agoten".

En el mensaje bloqueado, Bosé alababa que Bolivia esté usando el dióxido de cloro frente al coronavirus: "Enhorabuena a Bolivia por esta decisión, tan sabia como la que tomó Ecuador en su momento", escribía el artista en la red social del pajarito.

#IMPORTANTE



Comunicado documentado sobre el Dióxido de Cloro



Descarga el comunicado completo en: https://t.co/KmjsfqpQjv pic.twitter.com/JNvSAnXvKP — Salud Bolivia (@MinSaludBolivia) June 29, 2020

Además, Bosé también ha denunciado una supuesta censura en Facebook por mostrarse en contra de que el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional recayera en Gavi, la asociación de Alianza para la Vacunación. El cantante acusó a Pedro Sánchez de ser un "pelele" del magnate judío George Soros y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Tras ser censurado, el artista publicó un hilo de 10 tuits dirigido al Gobierno y cargando contra Gavi: "Con respecto a la censura que he tenido en Facebook: perdón Señor Sánchez, rectifico mi nota censurada, no esperaba menos", comenzaba diciendo el cantante nacido en Panamá en 1964. "GAVI, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, con la que la Fundación Bill & Melinda Gates colabora activamente, ya que la mayoría de su inversión está destinada a la investigación en el área de las vacunas, (he tenido que rebajarme a Wikipedia para reunir información que no sea sospechosa de CENSURA), es la organización a la que usted acaba de otorgar 50M€ (esto lo dice usted), de las arcas públicas, no de su bolsillo, para apoyar su campaña de vacunación a niños sobre todo en países pobres o subdesarrollados, encomiable labor caritativa, veremos sus consecuencias", decía en su largo mensaje.