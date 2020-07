Álex Lequio, despedido por su "hermano mayor" en su emotivo funeral: también lucha contra el cáncer

Los familiares y amigos más allegados de Álex Lequio lo despidieron este martes en el funeral con el que honraron su vida. Entre todos los presentes, se encontraba Borja Palacios, el hermano de María Palacios, que hace frente a su particular batalla contra el cáncer desde hace meses. El cuñado de Alessandro Lequio y Álex estaban muy unidos desde hace más de 20 años, hasta el punto de que el único hijo de Ana Obregón lo consideraba como su "hermano mayor".

El hermano pequeño de María llegó a la Parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja, en Madrid, acompañado de su novia y con rostro cabizbajo. Él también fue una de las pocas personas que acompañó a la familia Lequio Obregón durante el discreto entierro del empresario, que tuvo lugar el pasado sábado 16 de mayo en el cementerio de La Paz, en Madrid. Quien no estuvo presente en ninguna de estas dos tristes ocasiones fue su verdadero hermano Clemente, que se ha vuelto a despedir de él con una emotiva carta a través de Instagram.

Desde que llegara María a la vida de Alessandro hace ya más de 20 años, Borja y Álex se hicieron como hermanos, tal y como el propio Borja contó en su último adiós al joven. "Teníamos ocho añitos cuando nuestras vidas se cruzaron contra todo pronóstico. Desde entonces, siempre me llamabas tu 'hermano mayor'. Pero estaba equivocado... Tú eres el hermano mayor. La lección que me has dado estos dos años jamás la olvidaré y la llevaré por bandera. Yo sigo en la batalla, y aunque jamás la libraré con la misma fuerza y valor que tú, te juro que la ganaré por ti, POPOS. Lo que has hecho en la vida tendrá su eco en la eternidad. See you soon (Te veo pronto), ¡gladiador! ¡Love you! (Te quiero)", escribió en las redes sociales.

Borja Palacios Milla es el pequeño de los cuatro hijos de Julio Palacios Faci, propietario de una empresa de automóviles, y Pina Milla. Tiene 29 años, uno más de los que ahora tendría el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Según informó la revista Hola, está recibiendo tratamiento. Además, fuentes de su entorno familiar aseguraron a Informalia que "está bien, estable" y que está arropado por los suyos, quienes están a su lado en la batalla que libra contra la enfermedad. El joven es licenciado en Económicas y trabaja en el grupo inversor KKR.