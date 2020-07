Cósima Rodríguez compara al nuevo novio empresario de su madre con El Chatarrero: "Este es un poco más mono"

Cósima Ramírez (30) se ha pronunciado sobre el nuevo y flamante novio de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada (59). La joven ha colmado en elogios al empresario Luis Gasset (52), el hombre que le ha robado el corazón a la diseñadora tras su sonada ruptura con Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero' (64). Además, lo ha dejado en muy buen lugar tras compararlo con este último.

Tras ser preguntada sobre él, Cósima lo tiene claro: "Tiene buena pinta y está entusiasmada. Ya lo he conocido y es maravilloso, muy educado ", ha desvelado a la revista Semana. La joven diseñadora no esperaba que su madre se volviera a enamorar tan pronto, pero aun así está encantada: "Me sorprendió que haya conocido a alguien pero también ha sido algo divertido descubrir a mi madre desde otro ámbito". Ahora parece otra Ágatha: "Antes ella se acostaba a las 8 de noche y ahora se va de juerga", ha señalado.

Le gusta mucho más que 'El Chatarrero': "El anterior era gracioso pero este es un poco más mono. Le pega un poco más". Además, con Gasset recibe más mimos que cuando estaba unida en matrimonio con Pedro J. Ramírez: "Mi madre ha estado toda la vida felizmente sola, pero también es muy coqueta y le gusta que le hagan caso. Es una mujer llena de contradicciones y esa es su gracia".

La relación entre los dos salió a luz a principios del mes de junio a través de la revista Hola, mediante un presunto posado pactado del que habría sacado tajada económica. Luis Gasset es un empresario del sector del lujo, ahora empleado de Ansorena, está viudo y tiene dos hijas de 18 y 20 años, con las que comparte casa. El ejecutivo y la diseñadora han sido vistos muy acaramelados por las calles de Madrid, de terraceo y también han disfrutado de algún que otro paseo por el campo.

Cósima ve muy enamorada y feliz a su madre, pero por el momento ella no se plantea seguir sus pasos: "Espero que esté más distraída con sus novios. En estos momentos no me planteo dar el paso Cada vez las mujeres tenemos la opción de elegir más tarde y prolongar nuestra juventud".

Ha asegurado que su corazón no está ocupado y que su vida privada prefiere mantenerla en un segundo plano: "Es verdad que estoy bastante expuesta en los medios pero he intentado limitarlo dentro de lo posible. Esa faceta intento siempre quitarle interés. Ahora mismo no tengo a nadie La pandemia ha sido complicada".