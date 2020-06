Una plaza en honor a Fernando Simón provoca una 'guerra mundial' en Huelva: "¿Quién es él?"

Hinojos (Huelva) es un pueblo en guerra por la última ocurrencia de su alcalde, el socialista Miguel Ángel Curiel, que ha propuesto que una de las plazas de esta localidad de 4.000 habitantes lleve el nombre del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La idea del Ayuntamiento, a modo de homenaje global a las personas que han luchado contra la Covid-19, ha desatado un gran conflicto en el pueblo onubense, donde muchos han expresado su desacuerdo con la propuesta del grupo municipal. "¿Quién es este señor? En el pueblo no ha hecho nada, aquí hay personas muchísimo más grandes que se merecen un nombramiento. No digo que no sea un experto, pero ha hecho su trabajo cobrando", dice una vecina a El Español.

"Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Farmacias, las costureras de mascarillas, trabajadores de supermercados (...) En mi corto entender, yo creo que se lo merecen mucho más", alega. En esta misma línea actúa Francisco Javier Payseo, portavoz del PP en el Consistorio, que acusa al alcalde de buscar el "beneplácito del sanchismo y un trampolín personal, después de que primero se declarase susanista", declara al mismo medio.

Los vecinos se dividen ante la decisión del Consistorio. Mientras que algunos aseguran que "su gestión no ha sido buena", otros consideran que "lo merece con todo lo que ha trabajado". Sea como fuere, el objetivo es llevar la propuesta al pleno, posiblemente de diciembre, todo lo consensuada posible, con una idea global en la que se cuenta con homenajear a toda la gente que ha luchado en primera línea contra el coronavirus, según el alcalde.