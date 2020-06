Pablo Alborán celebra de esta forma su primer día del Orgullo tras desvelar que es homosexual

Pablo Alborán fue uno de los famosos que este fin de semana se sumó a los apoyos del Orgullo LGTB a través de las redes sociales. Sus publicaciones no han pasado para nada desapercibidas, pues el cantante copó muchos titulares hace unas semanas cuando contó en Instagram que era homosexual. Lo hizo para sentirse más "libre y feliz".

El malagueño colgó este fin de semana un vídeo a través de sus stories en el que agradeció todo el apoyo que estaba recibiendo en los últimos días: "Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño y de amor, por las cosas tan personales y tan bonitas que me estáis compartiendo", manifestó.

"Estoy recibiendo historias preciosas, súper inspiradoras. Me alegro muchísimo de todas las cosas bonitas que me estáis diciendo y que sepáis que estáis me inspirando muchísimo para todo lo que viene. Os mando un beso fuerte... y estoy súper feliz". Estas palabras, además, coincidieron con las celebraciones y reivindicaciones del Día del Orgullo LGTB, que se celebró este domingo 28 de junio.

Horas después, también compartió una publicación en Instagram en la que presumió orgulloso de los colores de su colectivo: "Dibuja libremente el camino... #AVivirQueLaVidaSeVa #Orgullo", escribió, siendo este el primer año que se sumó a estas reivindicaciones a través de las redes. Muchos famosos le respondieron a su publicación. Itziar Castro, Jedet y Nando Escribano le dejaron unos emoticonos, mientras que Carme Chaparro le lanzó un bonito mensaje: "Que nadie robe la libertad a nadie".

El artista se abrió en canal a mediados de junio para contarle a sus acérrimos seguidores algo que para muchos era un 'secreto' a voces: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual", antes de expresar los motivos por los que grabó este vídeo: "Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era". Desde entonces, al intérprete de Saturno se le ha relacionado con algunos hombres con los que habría tenido algo en el pasado como Ricky Martin - con él que puso una canción durante un viaje a la India que despertó muchos rumores - el bailarín Giuseppe Di Bella o el diseñador Pelayo Díaz.