Risto Mejide y Laura Escanes triunfan en la red con su imitación de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

Laura Escanes y su marido, Risto Mejide, han arrasado en las redes sociales por meterse en la piel de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez durante la participación de ambos en La última cena, el programa culinario de Telecinco derivado de Sálvame.

La influencer y el publicista han publicado un vídeo en Tik Tok en el que reproducen a la perfección la conversación entre el presentador de Telecinco y la princesa del pueblo: "Vamos a cocinar juntos" dice ella. "A ver, Belén...", responde él, a lo que Esteban pregunta: "¿Y quién presenta? Es que... ¿Pero tú hoy me vas a ayudar en la cocina?". "Escucha una cosa...", contesta Vázquez. "¡Ay, qué nerviosa me he puesto!", añade la tertuliana. "A ver, yo te voy a ser muy sincero, Belén", señala el catalán. "Tú no sabes hacer nada, Jorge", sentencia la de Paracuellos.

Escanes ha subido el vídeo de la imitación a Instagram, donde lo acompañaba de las siguientes palabras: "Tú no sabes hacer nada, Risto Mejide", al tiempo que mandaba un mensaje a los compañeros de su esposo en Mediaset: "Os amo, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez".

La imitación ha acumulado más de 700.000 reproducciones en Instagram en solo unas horas. "Lo habéis clavado", "De lo mejor que he visto en mucho tiempo" o "Qué bien os ha quedado", les decían los internautas en el post.