Rocío Carrasco, preparada para contestarle a su hija, Rocío Flores: se avecina tormenta

La eterna tregua entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, continúa. La joven le abrió a su madre las puertas de la reconciliación en contadas ocasiones durante su participación en Supervivientes y también la semana pasada, mediante una sonada exclusiva en la que le tendió la mano. Ahora, Carrasco está dispuesta a contestarle públicamente.

Según ha contado Marisa Martín Blázquez en El programa del verano, la hija de la desaparecida Rocío Jurado está muy enfadada y cansada al ver que el enfrentamiento entre ella y su hija no deja de ser motivo de disputa en los medios de comunicación.

"Parece ser que María Teresa Campos ha animado a Rocío Carrasco a que dé ya un zapatazo y que empiece a contar alguna de sus verdades. Ella está muy incómoda desde que su hija ha entrado en el reality por ciertas cosas que se han ido diciendo, por ciertas falsedades y por ciertas informaciones no fidedignas", ha asegurado este lunes. Las Campos se vieron con Rocío la pasada semana, cuando celebraron el cumpleaños de la matriarca del clan Campos en su fortaleza de Las Rozas, en Madrid.

La hija de Pedro Carrasco pretende dar carpetazo al asunto de la siguiente forma: "Tiene pensado hacer algo tan curioso como citar a un grupo de periodistas que quieran preguntarle al respecto".

Carrasco quiere tener todos los cabos muy bien atados durante esta charla: "Quiere que los periodistas le pregunten su motivación para estar así de enfadada. Una especie de rueda de prensa entre algunos periodistas. No sé si escogidos por ella o que soliciten el poder de estar en esa reunión un poco informal para que ella explique motivaciones, su enfado. También aclarar ciertos comentarios sobre ella. Ahora mismo no solo está en esa tristeza, sino que en este momento está también enfadada", ha señalado.

En las últimas horas, la periodista no ha sido la única que se ha pronunciado sobre Rocío Carrasco. También lo ha hecho una de sus mayores confidentes, Terelu Campos: "Me atrevería a decir que, por primera vez, la he visto superada", señaló este domingo en Viva la vida.

Además, sus palabras coinciden con las de Marisa al decir que la nota muy enfadada: "Esta vez yo he visto a Rocío especialmente enfadada y con ganas de aclararle a determinadas personas manifestaciones que se han hecho sobre ella. Mi madre en muchos momentos ha cogido el teléfono y le ha dicho que se acabó, que esto no puede ser, porque entiende que determinadas cosas son inhumanas", indicó.

Hasta ahora, asegura que no ha hablado de sus hijos para protegerles y no hacerles daño: "Rocío no ha hablado de determinadas cosas porque yo creo que piensa que podría hacer daño a las personas que ella, sin lugar a dudas, más quiere en la vida", sentenció.

El pasado miércoles, la nieta de la desaparecida Rocío Jurado copó un sin fin de titulares al protagonizar la última portada de la revista Hola. Habló largo y tendido de la disputa con su madre, alegando una vez más que desea reconciliarse con ella tras ocho años sin intercambiarse una palabra: "Lo primero que haría si me encontrara con mi madre es darle un beso y un abrazo", contó en la entrevista. "Mi madre es una persona fundamental en mi vida". Pero luego se reafirmó en una cosa: "No me arrepiento de nada".

Gracias a esta exclusiva se habría embolsado el dinero suficiente "para la entrada de un piso": "Está muy digna, muy bien, muy bonita y muy guapa. Por lo menos para un pisito en condiciones, podrá tener aunque sea la entrada. A mi me parece perfecto que lo haya hecho, porque se quiere independizar, quiere tener su pisito", desveló este fin de semana su tío abuelo, Amador Mohedano.