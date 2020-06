Samantha Vallejo-Nágera se 'cambia' de sexo por el día del Orgullo: las redes alucinan con su parecido con este famoso

Samantha Vallejo-Nágera causó mucho alboroto este domingo tras compartir una imagen muy particular para apoyar al colectivo LGTB por el día del Orgullo. La chef se 'cambió' de sexo mediante la famosa aplicación que ha alborotado a nuestros famosos y políticos y compartió el resultado en Instagram. Tras esto, muchos le han sacado parecido con unas cuantas personas conocidas, pero sobre todo con un hombre al que conoce muy bien... y no es Colate.

La juez de Masterchef compartió la imagen junto a unos corazones de todos los colores, simbolizando la bandera arcoiris que representa al colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. Algunas amigas famosas como Bibiana Fernández, Ona Carbonell y Paz Vega le dejaron algún que otro emoticono cargado de amor.

Pero los internautas más suspicaces de la red social del postureo se aventuraron en sacarle parecido con otros famosos. "Lo primero que he pensado al ver la foto: Nacho Vidal", "Te das un aire a Antonio Banderas" o "Eres igual que Pablo Alborán", le escribieron algunos.

Otros muchos le vieron parecido con el ganador de la segunda edición de Masterchef Celebrity, el piragüista olímpico Saúl Craviotto. Tantos comentarios coincidían en lo mismo que el propio deportista le dejó un mensaje muy divertido: "No paran de llegarme avisos de gente que me etiqueta diciendo que nos parecemos... y oye, un aire si que nos damos", a lo que ella respondió: "Jajaja me faltan tus bíceps", le escribió.