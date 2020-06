El otra preocupación del ministro Salvador Illa (y no es por el coronavirus)

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha vivido los meses más intensos y complicados de su vida al luchar contra la pandemia del coronavirus, una enfermedad que ha provocado una alarmante crisis sanitaria y que ha dejado más de 28.340 personas muertas en España hasta el día de hoy, según datos oficiales.

El trabajo del ministro socialista ha sido de tal magnitud que apenas ha podido echar la vista a una de sus pasiones, el fútbol. Illa es reconocido seguidor del Espanyol, equipo al que sigue por tradición familiar y que ahora no pasa sus mejores días. De hecho, tiene pie y medio en Segunda División.

El político ha hablado sobre la delicada situación de su equipo: "¿Qué se ha hecho mal? Muchas cosas, aunque no he podido seguirlo demasiado estos meses", ha confesado este lunes durante una entrevista a El Món a Rac1. Salvador ha tratado de desgranar las causas del desastre del conjunto perico, representado por los cuatro entrenadores distintos en una sola temporada: "No es normal. Es un síntoma y una explicación de que las cosas no van bien", ha explicado.

Pese a que la salvación está a 10 puntos y tan solo quedan seis jornadas, el ministro aún cree en el milagro: "Es muy difícil pero no perdamos la esperanza hasta el último minuto, a eso los pericos estamos muy acostumbrados. Intentemos al menos, no tirar la toalla", ha declarado con optimismo.