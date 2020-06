Nuria Roca y su imagen más íntima de su matrimonio con Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val forman una de las parejas más estables del panorama social español. La presentadora y el escritor están casados desde hace dos décadas y son padres de tres hijos: Juan, Pau y Olivia. En las últimas horas, la colaboradora de El Hormiguero ha rebuscado en el pasado para compartir una imagen íntima de ambos.

En la instantánea, unos jovencísimos Nuria y Juan posan abrazados con albornoces a juego y en actitud cariñosa. "Buenas noches", escribía Roca en Instagram, compartiendo un momento íntimo con sus más de 624.000 seguidores en la red social.

No es la primera vez que Nuria comparte detalles privados de su matrimonio con Del Val. En 2017, sorprendió a todos al confesar que tenían una relación abierta, es decir, que comparten intimidad con otras personas. "Una pareja abierta es una pareja que habla, que se cuestiona las cosas. La mayoría dan por sentadas cosas que no se ponen sobre la mesa y suceden. Y todos hacemos un despiste sobre temas que existen, como son el deseo y los problemas", dijo entonces.

Un año después, durante una de sus intervenciones en El Hormiguero, Roca también desveló que acudían a terapia de pareja: "Llevo 20 años con mi pareja y me gustaría hacer y deshacer más la cama. He empezado a ir a terapia de pareja. Fui la semana pasada porque yo lo que quiero es llegar a los 45 años de casados que llevan Natalia y Raphael", explicaba en alusión al cantante jienense, que era el invitado aquella noche.

"Yo no sabía si necesitaba o no la terapia, así que decidí ir a probar", explicaba. "Era una consulta un poco extraña, pero a mí me gustó. Convencí a mi esposo, que me miraba como si yo fuese una loca, y allá que nos sentamos. Todo surgió porque una amiga mía había ido y a mí me picó la curiosidad", decía ante el asombro generalizado. "Mi amiga se divorció porque ella sí que tenía crisis y yo no sabía si tenía crisis. Yo salí de allí medio contenta, aunque hay que reforzar algunas cosas. A lo mejor el mes que viene tengo que volver de verdad", repetía ante la mirada de Pablo Motos y Raphael.

"La primera pregunta que nos hizo a mi marido y a mí la terapeuta fue que por qué estábamos allí y dije la verdad. Nos preguntó por las relaciones sexuales, por la frecuencia, por la satisfacción? Preguntó que cuántas relaciones teníamos, y Juan y yo no coincidimos en el número de relaciones. Yo saqué una conclusión: son las que son pero él se imagina más. Nos puso deberes y tenemos que poner en una hoja qué cosas ganas estando con tu pareja y qué cosas pierdes. Yo lo recomiendo, ¿eh?", confesaba por aquel entonces.