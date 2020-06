Nuevo lío en el tenis: Alexander Zverev se salta la cuarentena para irse de fiesta a Montecarlo

Alexander Zverev fue uno de los tenistas invitados de Novak Djokovic en el torneo que organizó el serbio y que ha provocado un buen número de contagios por coronavirus, entre ellos el del propio Nole. Zverev, que dio negativo en las pruebas, se ha saltado la cuarentena y se ha ido de fiesta por Montecarlo.

El tenista alemán ha disfrutado de un festejo multitudinario organizado este fin de semana por el diseñador alemán Philipp Plein, quien ha publicado un vídeo en el que aparece Zverev muy animado y rodeado por varias personas, todos ellos sin mascarilla. Al darse cuenta de su error, el modista borró el clip, que ya corría como la pólvora por las redes sociales.

La pillada al germano llega tan solo seis días después de que emitiera un comunicado en el que mostraba su arrepentimiento por lo acontecido durante el torneo organizado por Djokovic y de que diera parte de su cuarentena voluntaria. "Me disculpo profundamente con cualquiera a quien haya puesto en riesgo. Procederé a seguir las pautas de autoaislamiento, manténganse a salvo", dijo el tenista, que en lugar de guardar precaución durante 14 días, se fue de fiesta a Montecarlo.

Su compañero de profesión, Nick Kyrgios, le ha reprochado su actitud: "Estoy viendo más cosas controvertidas que pasan por el mundo. Pero la que más me molesta es ver otra vez a Sascha Zverev de fiesta, otra vez tío. ¿Cuánto de egoísta puedes ser? Le pides a tu agente que ponga un puto mensaje en twitter de que ibas a mantener una cuarentena de 14 días. Pides disculpas a la gente por poner en riesgo su salud. Ten la vergüenza de quedarte junto a tu novia aunque sea 14 días. Es que este tenis me enoja en serio", decía el australiano mientras conducía su coche por las calles de Canberra.

