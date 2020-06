Katy Perry desvela que pensó en suicidarse tras romper con su prometido, Orlando Bloom, en 2017

Katy Perry ha impactado a sus seguidores con una escalofriante confesión. La cantante ha desvelado que tras romper con su prometido, Orlando Bloom, en 2017, lo pasó tan mal que incluso pensó en suicidarse: "Habría saltado", ha contado. Además, a los problemas sentimentales se le sumaron los profesionales, pues las ventas del disco que lanzó aquel año no fueron tan bien como ella esperaba.

"Mi carrera subía y subía, luego llegó el cambio, que no fue tan grande visto desde fuera, pero para mí fue un terremoto. Lo había dado todo, y aquello literalmente me partió por la mitad", ha dicho en una entrevista a la radio estadounidense SiriusXM en referencia a su disco Witness.

Sin pelos en la lengua ha relatado la mala racha que pasó: "Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé".

Tras los batacazos sentimentales y profesionales, la intérprete de Firework tocó fondo, pero se encomendó en la fe para salir adelante. "Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado", ha asegurado.

Katy Perry y Orlando Bloom rompieron temporalmente en marzo de 2017 tras un año de noviazgo. Los representantes de ambos lo confirmaron mediante un comunicado: "Podemos confirmar que Orlando y Katy están tomando un espacio respetuoso en estos momentos". Meses después retomaron su relación y ahora están felizmente comprometidos y esperando su primer hijo en común. Se iban a dar el "sí, quiero" este año, pero tuvieron que posponer el enlace como consecuencia de la pandemia.

Antes de su historia de amor, la cantante había estado casada con el actor y cómico británico Russell Brand, del que se separó sólo dos años después de casarse en India en 2010. El mismo año, el actor se casó con la top y ángel de Victoria's Secret Miranda Kerr, de quien se divorció en 2013 y con quien tuvo a su hijo Flynn.